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Gaziantepspor'dan devrim gibi karar

Gaziantepspor kulübü 'Passolig kartı sizden kombineniz' sloganıyla başlattığı kampanyada Öğretmen ve Öğrencilere ücretsiz kombine vereceğini duyurdu

Gaziantepspor'dan devrim gibi karar

 Kulüpten yapılan duyuruda, maçlara ilgiyi arttırmak amacıyla 'Passolig kartı sizden kombineniz' bizden kampanyası başlattı. Kampanya ile Gaziantepspor logolu Passolig Kartı alan tüm öğrenci ve öğretmenlere kombine biletleri ücretsiz yüklenecek. Gaziantepspor'un kendi sahasında oynayacağı tüm maçları ücretsiz izleme imkanı sunan kombine biletlerin sezon sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.



Ücretsiz kombineleri yükletmek isteyen taraftarların, kulübe Passolig kartları ile başvuru yapmalarının yeterli olduğu ifade edildi.

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