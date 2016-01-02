Gaziantepspor'da mesai başlıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, devre arası kamp programı için yarın toplanıyor.



Antalya'nın Belek beldesinde top başı yapacak olan kırmızı-siyahlılar, akşam saatlerinde devre arasının ilk hazırlık çalışmasını gerçekleştirecek. Gaziantepspor'un Antalya kampı 8 gün sürecek.

Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı Bülent Konca, teknik heyetin belirlediği program kapsamında yeni bir dönem için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

İyi bir kamp dönemi geçirmeyi arzuladıklarını ifade eden Konca, "İlk yarıyı beklentilerimizin altında olsa da gayet iyi geçirdik. İyi bir kamp dönemi geçirip, daha güçlü bir yapıya bürüneceğiz. İnşallah ligin ikinci yarısında, daha az hata yapıp daha fazla puan toplayan bir ekip haline geleceğiz" diye konuştu.