Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gaziantepspor'da mesai başlıyor

Super Ligin flaş ekiplerinden Gaziantepspor ikinci yarı hazırlıkları için devre arası kamp programına dahil olacak

Gaziantepspor'da mesai başlıyor

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, devre arası kamp programı için yarın toplanıyor. 

Antalya'nın Belek beldesinde top başı yapacak olan kırmızı-siyahlılar, akşam saatlerinde devre arasının ilk hazırlık çalışmasını gerçekleştirecek. Gaziantepspor'un Antalya kampı 8 gün sürecek.

Gaziantepspor Kulübü Asbaşkanı Bülent Konca, teknik heyetin belirlediği program kapsamında yeni bir dönem için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

İyi bir kamp dönemi geçirmeyi arzuladıklarını ifade eden Konca, "İlk yarıyı beklentilerimizin altında olsa da gayet iyi geçirdik. İyi bir kamp dönemi geçirip, daha güçlü bir yapıya bürüneceğiz. İnşallah ligin ikinci yarısında, daha az hata yapıp daha fazla puan toplayan bir ekip haline geleceğiz" diye konuştu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.