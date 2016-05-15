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Gaziantepspor'da Depremler Devam Ediyor!

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Gaziantepspor, Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 yenildi.

Gaziantepspor'da Depremler Devam Ediyor!
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Gaziantespor’u 1-0 mağlup etti. Yeşil-mavililer bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi.

11. dakikada Çaykur Rizespor’da Orhan’ın ara pasıyla hareketlenen Sercan’ın pasında Deniz’in dokunuşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

30. dakikada konuk ekipte Larsson’un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Mustafa gole yaklaştı.

41. dakikada ev sahibinde ceza yayı sol çaprazında Habibou’nun kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği top üst ağlarda kaldı.

70. dakikada Barış’ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte kaleye gönderen Larsson’un vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

83. dakikada ceza sahasında İlhan’ın şutunda topu kaleci İtandje çıkardı.
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Gaziantepsporçaykur Rize SporMaç
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