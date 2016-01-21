Gaziantepspor - Bursaspor Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Gaziantepspor ile Bursaspor Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Gaziantep Kamil Ocak Stadyumunda karşılaşacak. Gaziantepspor ve Bursaspor arasındaki müsabaka Lig TV 2 ekranında naklen izle'nebilecek ve maç yayını TRT Radyo 1'den canlı dinle'nebilecek. Gaziantepspor Bursaspor Maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve Gaziantepspor Bursaspor Maçı Hangi kanalda Canlı İzlenecek?



Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig 19. Hafta karşılaşmasında evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.



Gaziantepspor Bursaspor Maçı ne zaman saat kaçta?



Gaziantepspor ve Bursaspor arasında oynanacak 19. Hafta müsabakası 24 Ocak 2016 Pazar günü Gaziantep Kamil Ocak Stadında oynanacak. tr.ib3.biz Karşılaşma Saat 16.00 da başlayacak ve Gaziantepspor Bursaspor Maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.



Gaziantepspor Bursaspor Maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?



Gаziаntеpspоr Bursаspоr Süpеr Lig 19. Hafta karşılaşması 24 Ocak 2016 Pazar günü saat: 16.00 dan itibaren Lig TV 2 ekranından şifreli yayınla canlı izlenebilecek ve ayrıca Gaziantepspor Bursaspor Maçının canlı yayını anlatım olarak TRT Radyo 1'den şifresiz canlı dinlenebilecek.



Gaziantepspor Bursaspor Maç özeti nasıl izlenir?



Gaziantepspor Bursaspor Süper Lig 19. Hafta Karşılaşmansının özetini ise maç bittikten kısa bir süre sonra Ligtv'nin İnternet sitesinden izleyebilirsiniz.