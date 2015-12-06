Gaziantepspor 2-2 Fenerbahçe maçın özeti ve golleri! Fenerbahçe Liderliği Antep'te bıraktı!

Süper Lig'de liderliği maç fazlasıyla Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe, Gaziantepspor ile karşılaştı. Kamil Ocak Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonlandı. Maçta Hasan Ali Kaldırım kırmızı kart görerek 30. Dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Gaziantepspor gollerinden 1'ini penaltıdan attı.





Gaziantepspor - Fenerbahçe maçının özeti



M.S. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 31 yaptı. Gaziantepspor da 16'ya yükseldi.



M.S. Karşılaşma 2-2 beraberlik ile sona erdi.



M.S. Maçta son düdük geldi.



93' Orkan sağdan geldi. Ceza alanı dışında çaprazdan vurdu. Top yandan auta çıktı.



92' Ceza alanı içinde savunmadan seken top Fernandao'nun önünde kaldı. Çok sert vurdu ancak top direkten döndü.



91' Maçın sonuna +4 dakika eklendi.



90' Volkan sağdan ceza alanına girdi. Markovic'in pasıyla topu önüne aldı. Kaleye doğru kesti ancak top ters köşeden taca çıktı.



89' Larsson kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına yolladı. Yan hakemin ofsayt bayrağı kalktı.



88' Fenerbahçe'de Kjaer Muhammet'e faul yaptı ve sarı kart gördü.



87' Bu dakikalarda Gaziantepspor ataklarını sıklaştırdı...



86' Mustafa ceza alanı içinde topu aldı. Açısını bulup vurdu ancak savunmadan kornere çıktı.



85' Fenerbahçe'de Alper yerini Markovic'e bıraktı.



84' Alper hızla orta alandan çıkarken Larsson tarafından düşürüldü. Larsson sarı kart gördü



83' Caner topu şık bir şekilde kale ağzına ortaladı. Kaleci çıktı ve 3 Fenerbahçeliden önce topu aldı.



82' Volkan topla ilerlemek isterken, ceza alanı dışı sağ çaprazında yerde kaldı. F.Bahçe serbest vuruş kullanacak.



81' Alper, solda boş durumda bulunan Nani'yi düşündü ancak pası hızlı olunca Portekizli yetişemedi.



80' Gaziantepspor'da Elyasa, Mehmet Topal'a yapılan faule sert bir şekilde itiraz edince sarı kart gördü.



80' Maçta artık normal sürenin son 10 dakikasındayız.



79' Alper solda topla buluştu. Rakibini geçmek istedi ancak topu kaptırdı. Ardından da top Alper'e çarparak taca çıktı.



78' Muhammet Demir'in durumu iyi be oyuna devam edebilecek.



77' Muhammet, Mehmet Topal'la girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlileri onun için oyunda



76' Volkan Şen kendisine gelen uzun topla sol kanatta buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.



75' Mehmet Topal soldan kaçan Volkan Şen'i düşündü ancak top onun için hızlıydı ve kalecide kaldı.



74' Fernandao rakip yarı alanın sağ bölümünde pres yapmaya çalıştı ancak faul yaptı.



73' Nani orta alandan kazanılan serbest vuruşta topu içeriye doldurdu. Savunma kornere gönderdi.



72' Diego yerini Volkan Şen'e bıraktı.



71' Fenerbahçe'de Volkan Şen oyuna girme hazırlığında.



70' Larsson soldan ceza alanına girdi. Şut açısı aradı ancak Gökhan araya girdi ve Larsson da Gökhan'a faul yaptı



69' Fenerbahçe'de Alper yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



68' Maçta tempo bu dakikalarda oldukça yüksek. Fenerbahçe 3. gol için ataklarını sıklaştırdı.



67' Caner ceza alanı dışı sol çaprazından vurdu. Top savunmadan sekti.



66' Diego sağdan topu getirdi. Ceza alanı çaprazından içeriye kesti. Savunmanın arkasına inen topu Alper kontrol etti ve ağlara gönderdi.



65' GOL! Alper Potuk beraberlik golünü kaydetti



63' Bruno Alves'in Fernandao'ya doldurduğu topta Antep savunması başarılı

62' Orkan sağdan ceza alanına girdi. Çizgiye inip vurdu. Gökhan arka direkte kornere gönderdi.



61' Caner serbest vuruşu kullandı. Top üstten farklı şekilde auta çıktı.



60' Fenerbahçe çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Kaleyi tam karşıdan gören, ceza yayı üzerinde Diego yerde kaldı.



58' Diego'nun uzun pasını Alper sağda tek pasla Gökhan'a indirdi. Gökhan çizgiye indi ancak topu oyun alanı içinde tutamadı.



57' Diego sağdan ceza alanına ortaladı. Karce çıktı ve topun sahibi oldu.



56' Nani'nin ceza alanına ortasında Fernandao yükseldi. Ceza alanı içine düşen topa Diego vurmak istedi ancak savunma ayak koydu.



55' Karşılaşma müthiş bir tempoda sürüyor. Fenerbahçe'nin maça 10 kişi devam ettiğini hatırlatalım.



54' GOL! Muhammet penaltıyı gole çevirdi.



53' Fenerbahçe'de Caner de sarı kart gördü.



52' Ceza alanı içinde havalanan topta Diego elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Diego bu hareketi sonrasında sarı kart gördü.



52' Gaziantepspor penaltı kazandı!



51' Barış sağdan ortaladı. Fenerbahçe savunması kafayla uzaklaştırdı.



50' Gaziantepspor'da Camara yerini Orkan'a bıraktı.



50' Ceza alanı sol bölümüne gelen topu Fernandao arkaya çıkardı. Alper önüne düşen topu sağdan bindiren Gökhan'ın önüne bıraktı. Gökhan ceza alanı dışından çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.







49' GOL! Gökhan Gönül müthiş bir gol attı



48' İki takım da ikinci yarıya başlarken herhangi bir değişiklik yapmadı.



47' Larsson soldan ceza alanına ortaladı. Topun indiği yerde Caner Erkin vardı ve topu uzaklaştırdı.









Gaziantepspor - Fenerbahçe maçının ilk yarı rakamları



%37 Topla Oynama %63

5 Toplam Şut 7

4 İsabetli Şut 2

68 Başarılı Paslar 133

%64 Pas Başarı(%) %76





D.A. Maçın ilk yarısı sona erdi.



45' Caner'in uzun topunu sağda Gökhan kafayla ceza alanına indirdi ancak top kaleci Karcemarskas'da kaldı.



45' İlk yarının sonuna +3 dakika eklendi.



44' Fenerbahçe rakip yarı alanda paslarla atak hazırlığında



43' Marçal soldan çizgiye indi ve ortasını yaptı. Top doğrudan Volkan'ın ellerine gitti.



42' Fernandao ceza alanı sol bölümünde topla buluştu. Yüzünü kaleye dönüp şut açısı aradı ancak defans ayak koydu.



41' Caner'in soldan gönderdiği uzun topa Diego hareketlendi ancak savunma izin vermedi.



40' Fenerbahçe'de Josef oyundan alınıyor. Caner oyunda.



40' Diego uzak mesafeden şansını denedi. Top farklı şekilde auta çıktı.



39' Camara soldan topu ceza alanına kesti. Penaltı noktasında topla buluşan Chibuike vurdu. Top Volkan'da kaldı.



38' Fenerbahçe'de Caner Erkin oyuna girme hazırlığında.



37' Sağ kanatta topu kontrol ederken önüne açan Gökhan, vurmak isterken Marçal ayak koyunca bacakları çarpıştı ve iki isim de yerde kaldı.



36' Gökhan ve Marçal yerde kaldı.



35' Nani savunmasına kadar geldi ve topu orta alana gönderdi. Fernandao atağa çıkmak istedi ancak faulle durduruldu.



34' Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin kırmızı kart görmesi ile sol bek pozisyonuna Alper Potuk geçti.



33' Diego, Gökhan'dan aldığı pasla sağdan ceza alanına girdi. Çizgiye inip çevirdi ancak Elyasa topun geçmesine izin vermedi



32' Nani soldan ceza alanına ortaladı. Top doğrudan auta çıktı.



31' Savunmadan uzaklaştırılan topta bir anda atağa kalkan Larsson'u orta alanda düşüren Hasan Ali, son adam pozisyonunda olarak yorumlandı ve hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



30' Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hasan Ali kırmızı gördü.



29' Diego soldan kazanılan serbest vuruşta ortasını yaptı. Mehmet Topal kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.



28' Nani sol çaprazdan ceza alanına girip vurdu. Top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.



27' Sol dizinden bir sorun yaşayan Fernandao kalktı ve oyuna devam edebilecek. F.Bahçe yedek kulübesinde 'forvet' özellikli bir oyuncu bulunmuyor.



26' Fenerbahçe'de Fernandao topsuz alanda yerde kaldı.



25' Camara'nın ciddi bir şeyi yok. Maç kaldığı yerden devam ediyor.



24' Bacağını fazla açan Camara yerden kalkamadı. Sağlık görevlileri Camara için oyunda.



23' Gaziantepspor'da Camara, Hasan Ali'yi durdurmaya çalışırken yerde kaldı.



22' Nani'nin uzun pasında Souza hareketlendi ancak Barış ayak koydu.



21' Nani ceza alanı dışı sol bölümünden kaleyi düşündü. Ancak top kaleyi bulmadı.



20' Gökhan sağdan Diego'nun pasıyla hareketlendi. Ortasını yaptı ancak savunma izin vermedi.



19' Fenerbahçe atağında Mehmet Topal solda topu kontrol etmek istedi ancak Arokoyo'ya faul yaptı.



18' Nani sahanın sağ bölümünde 7-8 defa Mustafa'yı çalımladı. Mustafa sonunda faul yaparak durdurmak zorunda kaldı. 17'



Topla oynama oranları: Gaziantepspor %43 - Fenerbahçe %57



16' Fenerbahçe sağ kanattan ceza alanına uzun bir taç atışı kullandı. Savunma kafayla kale ağzında uzaklaştırdı.



15' Karşılaşmada ilk 15 dakikalık dilim sona erdi. Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraf ancak skor üstünlüğü ev sahibi ekipte



14' Nani ceza alanı dışı sağ çaprazından sol ayağı ile vurdu. Top auta çıktı.



12' Gökhan'ın sağdan verdiği ara pasına Fernandao hareketlendi ancak top Karce'de kaldı.



11' Fenerbahçe çok hızlı geldi. Soldan hızla ceza alanına giren Hasan Ali sert vurdu. Önce Karce ardından direk gole izin vermedi.



10' Mustafa ceza alanı dışında önüne gelen topu bekletmeden kaleye gönderdi, top farklı şekilde auta çıktı.



9' Marçal orta alanda Nani'nin darbesi ile yerde kaldı. İki oyuncu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.



8' Nani soldan korner kullandı. Kale ağzına gelen topu Elyasa bir daha kornere gönderdi.



7' Marçal'ın sağdan ortasına yükselen Volkan topu ıskaladı. Arokoyo kafayla savunmanın arkasına sarkıttı. O noktada son dokunan Camara oldu ve takımını öne geçirdi.



6' GOL! Gaziantepspor 1-0 öne geçti.



5' Mustafa Durak sağdan bindirdi. Ceza alanına ortaladı. Alves ayak koydu.



4' Hasan Ali'nin savunmadan verdiği pasa sol bölümde Alper koştu ancak yetişemedi.



3' Hasan Ali'nin soldan ortasına penaltı noktası yakınlarından yükselen Fernandao kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.



2' Muhammet'in ceza alanı içi sol çaprazından verdiği topuk pasında Marçal kaleyi yokladı. Volkan başarılıydı.



1' Maç Fenerbahçe'nin vuruşu ile başladı.



İşte ilk 11'ler



Gaziantepspor: Karcemarskas, Barış, Elyasa, Arokoyo, Marçal, Erdem, Mustafa, Larsson, Chibuike, Camara, Muhammet



Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Kjaer, Alves, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Diego, Alper, Nani, Fernandao









ANTEP’TEKİ SON 4 MAÇI DA KAZANDI





Deplasmanda çıktığı son lig sınavından 9 puan almayı başaran Pereira’nın takımı, Kayserispor ve Osmanlıspor’u tek gollü skorlarla geçerken, Mersin deplasmanından 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Ayrıca bu akşamki rakibine karşı başarılı bir performansı bulunan Fenerbahçe, Antep’le oynanan son 9 mücadeleden zaferle ayrıldı, Kamil Ocak’ta oynadığı son 4 maçta da İstanbul’a 3’er puanla döndü.





Robin Van Persie olmayacak!



Fenerbahçe’de önceki günkü antrenmanı tamamlayamayan ve sağ arka adalesinde ağrı hisseden Robin van Persie’den olumsuz haber geldi. Ağrıları geçmeyen van Persie, bu sebepten Gaziantep karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Vitor Pereira’nın, önümüzdeki hafta oynanacak olan Celtic mücadelesi öncesi Hollandalı yıldızını riske etmek istemediği ve bu sebepten de onu bu zorlu mücadeleye saklamayı tercih ettiği bildirildi.



Tecrübeli futbolcunun yanı sıra sakatlıkları süren Raul Meireles, Mehmet Topuz ile genç oyuncu Hakan Çinemre de, bu akşamki mücadelede takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacaklar.



5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Kanarya’da, Gaziantepspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bu akşam Josef de Souza, Jose Fernandao, Luis Nani, Bruno Alves ve Mehmet Topal, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve takımlarını, bir sonraki hafta oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde yalnız bırakacaklar. Ev sahibinde Erdem Şen, Muhammet Demir, Fernando Marcal, Alexander Larsson, Anton Putsila sınırda. Bu isimler de kart görürlerse, Eskişehir maçını kaçıracaklar.



GAZİANTEPSPOR’A CHİBUİKE MÜJDESİ

Süper Lig’de 4 maçtır kazanamayan Gaziantepspor, geçtiğimiz hafta 9 kişi tamamladığı mücadelede Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalmış, hafta içinde Türkiye Kupası’nda Gölcükspor’u zor da olsa 3-2 yenmişti. Bu maç öncesi Kırmızı-Siyahlılar’da Emmanuel Chibuike ve Oğuzhan Türk cezalı, Vranjes ile Putsila ile sakattı. Ancak Tahkim Kurulu dün aldığı kararla, 2 maç ceza alan Chibuike’nin cezasının 1’ini erteledi. Böylece kupada oynayamayan Chibuike, bu akşam sahada olabilecek.



