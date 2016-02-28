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Gaziantepspor 2-0 Galatasaray Maçın Geniş Özeti Golleri

Spоr Tоtо Süpеr Lig'de 23. hаftа mücаdеlеsindеn kаyıp istemeyen Galatasaray dеplаsmаndа Gаziаntеpspоr ile kаrşılаşıyоr

Gaziantepspor 2-0 Galatasaray Maçın Geniş Özeti Golleri

Avrupa defterini kapayan Galatasaray, SporToto Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantepspor'la karşılaştı.



Kart cezaları nedeniyle Gaziantep Kamil Ocak Stadı'ndaki maçta forma giyemeyen Sneijder ve Podolski'nin yokluğunda sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 yenik ayrıldı.



GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY

STAT: Kamil Ocak

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: Lig TV

GAZİANTEPSPOR: Karcemarskas, Marçal, Prince, Elyasa, Barış, Abdülkadir, Abuda, Anton, Emre, Orkan, Anton, Larsson

TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Koray, Chedjou, Hakan, Bilal, Selçuk, Sabri, Yasin, Olcan, Umut.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

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GalatasarayGaziantepspor
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