Gaziantepspor 2-0 Galatasaray Maçın Geniş Özeti Golleri

Avrupa defterini kapayan Galatasaray, SporToto Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantepspor'la karşılaştı.
Kart cezaları nedeniyle Gaziantep Kamil Ocak Stadı'ndaki maçta forma giyemeyen Sneijder ve Podolski'nin yokluğunda sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY
STAT: Kamil Ocak
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: Lig TV
GAZİANTEPSPOR: Karcemarskas, Marçal, Prince, Elyasa, Barış, Abdülkadir, Abuda, Anton, Emre, Orkan, Anton, Larsson
TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Koray, Chedjou, Hakan, Bilal, Selçuk, Sabri, Yasin, Olcan, Umut.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
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