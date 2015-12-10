Gaziantep maçında kart gören Hasan Ali Kaldırım'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a 2 maç oynamama, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gaziantepspor, Kayserispor ve Osmanlıspor'a ise tribün kapama cezası verdi.

PFDK'nın 10.12.2015 tarih ve 33 sayılı toplantısında görüştüğü dosyalar ve almış olduğu kararlar şöyle:

"1- Gaziantepspor Kulübünün, 06.12.2015 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton ve güney kale arkası tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

2- Fenerbahçe 06.12.2015 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Hasan Ali Kaldırım’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

3- Kayserispor Kulübünün, 05.12.2015 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle Kayserispor Kulübünün, toplam 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Beşiktaş'ın 05.12.2015 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Beşiktaş'ın, toplam 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Osmanlıspor Futbol Kulübünün, 05.12.2015 tarihinde oynanan Osmanlıspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton ve kapalı tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesine,

Aynı müsabakada Osmanlıspor sporcusu Serdar Deliktaş’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."