Gary Neville, İngiltere'nin yeni kralını istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da teknik direktörlük görevine getirilen Gary Neville sezon sonunda bitecek bir sözleşmeye imza atmasına karşın Ocak ayında yapılacak transferler için şimdiden kolları sıvadı.



İngiliz basınında çıkan habere göre Gary Neville forvet hattında takviyeye ihtiyaç duyduğunu düşündüğü takımına takviye için Leicester'lı Jamie Vardy'yi istiyor.



Bu sezon Premier Lig'e damgasını vuran Vardy ligde üst üste 11 maç gol atarak rekor kırmıştı. İngiltere Milli Takımı'na da çağrılan Vardy için Leicester'ın 35 milyon Euro istediği öne sürülüyor.