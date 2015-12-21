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Gary Lineker bir twiti ile gündemi sarstı

İngilizlerin efsane ismi Gary Lineker Twitter’da yaptığı menajer ve koçlarla alakalı yorum ile bir anda gündem oldu, büyük bir polemiğin başlamasına neden olacağı iddia edildi

Gary Lineker bir twiti ile gündemi sarstı
 İngilizlerin efsane ismi Gary Lineker Twitter’da yaptığı menajer ve koçlarla alakalı yorum ile bir anda gündem oldu, büyük bir polemiğin başlamasına neden olacağı iddia edildi

İngiltere'nin futbol dünyasına kazandırdığı yıldızlardan biri olan Gary Lineker, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla meşhur.

Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine televizyon yorumculuğu yaparak yön veren İngiliz futbol adamı, son attığı tweet ile bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Twıtter'da 4,5 milyona yakın takipçisi bulunan Lineker, "Daha fazla maç izledikçe, ki çok fazla maç izliyorum, menajer ve koçlara verdiğimiz önemin gereğinden fazla olduğunu görüyorum. Futbol sadece futbolcularla alakalı" yorumunda bulundu.

Gary Lineker'in yorumu sosyal medyada geniş yankı buldu, destek veren de katılmayan da hayli fazla.

Kaynak : Ntvspor

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TwitterGary Lineker
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