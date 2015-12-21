Gary Lineker bir twiti ile gündemi sarstı

İngilizlerin efsane ismi Gary Lineker Twitter’da yaptığı menajer ve koçlarla alakalı yorum ile bir anda gündem oldu, büyük bir polemiğin başlamasına neden olacağı iddia edildi

21 Aralık 2015 Pazartesi 09:56