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Gareth Bale için ortaya atılan iddia yalan çıktı

Real Madrid forması giyen Gareth Bale için bonservis bedeli söylenenin altında iddiası yapılan açıklama ile yalanlandı

Gareth Bale için ortaya atılan iddia yalan çıktı

 Bugüne kadar pek çok kez polemik konusu olan ve Cristiano Ronaldo’yu geçip geçmediği konuşulan Bale için daha önce Perez tarafından yapılan '100 değil 91 milyon Euro' şeklindeki açıklamaların doğru olmadığı belgelerle ispatlandı. Madrid ekibinin, Galli yıldız için 91 değil 101 milyon Euro ödediği tespit edildi.

Real Madrid ile Tottenham Hotspur kulüpleri arasındaki sözleşmeyi internette paylaşan Football Leaks grubu, kapalı kapılar ardındaki pazarlığı gözler önüne serdi.

101 MİLYON EURO 4 TAKSİTTE ÖDENİYOR

Sözleşmeye göre, Tottenham Başkanı Dany Levy ve Florentino Perez arasında yapılan görüşmeler sonrası Madrid ekibi, 2013 ile 2016 yılları arasında İngiliz kulübüne 4 taksitte ödeme yapmayı taahhüt etti.

Yıllık 24,9 milyon Euro’dan ödenecek taksitlerin ek ödemeyle birlikte 101 milyon Euro’ya ulaşması, Perez’in 91 milyon Euro’ya aldık iddialarını da çürüttü.

Gareth Bale, belgelerin ortaya çıkmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo’yu geçerek futbol tarihinde bonservisine en fazla para ödenen futbolcu unvanının da sahibi oldu.

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Gareth Bale
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