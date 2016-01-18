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Galibiyetin ardından İbrahim Üzülmez'den flaş açıklama

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez deplasmanda 3-2 kazandıkları Rizespor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu

Galibiyetin ardından İbrahim Üzülmez'den flaş açıklama

 Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Rize deplasmanının zor olduğunu vurgulayarak, "Kazanmamız gereken bir maç. Son sekiz haftada sıkıntılar yaşayan bir takımız. Bugün taktiksel anlamda her şeyi ortaya koyan bir takım vardı. Düşündüklerimizi yaptık. Defansın arkasına adam kaçırarak gol bulmaya çalıştık, bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

"Defansif anlamda sorunlarımız var"

İstekli ve arzulu bir takım görüntüsü verdiklerini kaydeden Üzülmez, "Sahada isteği yansıttığımız zaman Gençlerbirliği daha iyi yerlerde olacak. Sadece bir maç kazandık. Defansif anlamda sorunlarımız var ve ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kaptırdığımız toplarda sıkıntı yaşadık. Defansif sıkıntıları ortadan kaldırdığımız zaman daha coşkulu bir Gençlerbirliği olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak : AA

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İbrahim Üzülmez
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