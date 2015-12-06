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Galibiyeti Atınç'ın golü getirdi!

Red Bull Leipzig'de forma giyen milli oyuncu Atınç Nukan, takımının Duisburg'u 4-2 yendiği maçta attığı kritik golle ön plana çıktı.

Galibiyeti Atınç'ın golü getirdi!

Red Bull Leipzig, Bundesliga 2'nin 17. hafta maçında Duisburg'u ağırlarken, karşılaşma büyük mücadeleye sahne oldu.

Maçın 17. dakikasında Kevin Wolze'nin golüyle yenik duruma düşen Red Bull Leipzig, 27. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle skoru eşitledi ve devreye de bu skorla girdi. Maçın 79. dakikasında Kevin Scheidhauer'ın ayağından bulduğu golle bir kez daha yenik duruma düşen ev sahibi ekip, 85. dakikada Nils Quaschner'le skoru bir kez daha eşitledi.

Son bölüme 2-2'lik beraberlikle girilen müsabakanın 87. dakikasında sahneye çıkan Atınç Nukan, attığı golle takımını 3-2 öne geçirirken, 90. dakikada bir kez daha golle buluşan Yussuf Poulsen, Red Bull Leipzig adına skoru 4-2 olarak belirledi.

Atınç Nukan, sezon başında Beşiktaş'tan transfer olduğu Red Bull Leipzig'de ilk golünü atmış oldu.

Bu kritik galibiyetle puanını 35'e çıkaran Red Bull Leipzig, Freiburg'un ardından averajla 2. sırada yer aldı.

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