Galatasaraylıları üzen Luis Adriano gelişmesi

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Luiz Adriano için AC Milan cephesinden ilk açıklama geldi.





İTALYANLAR İZİN VERMEDİ

Galatasaray yönetiminin, Brezilyalı golcü Luis Adriano için yaptığı teklif İtalyan kulübü tarafından reddedildi. Adriano'yu sezon sonunda masaya oturarak satın alma opsiyonlu kiralamayı düşünen Galatasaray, umduğunu bulamadı. İtalyanlar, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı.

ADRIANO TAKIMIN BİR PARÇASI

Inter ile Milan arasında oynananacak olan TIM CUP öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinisa Mihajlovic: "Luiz Adriano'nun Inter ile oynayacağımız maçta oynamaması için hiçbir engel yok. Maçta forma giyip giymeyeceğine ise maça kısa bir süre kala karar vereceğiz." açıklamasında bulunarak Brezilyalı oyuncunun hala takımın bir parçası olduğu mesajını verdi.





HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Luiz Adriano, AC Milan formasıyla ilk sezon oynadığı futbolla İtalya'da hayal kırıklığı yaratmıştı. Çin 1. Lig ekiplerinden Jiangsu'nun kapısından dönen Luiz Adriano bu sezon Milan formasıyla çıktığı 20 maçta 5 kez ağları sarsabilmişti.