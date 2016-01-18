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Galatasaraylı Yıldızlar Galibiyetin Ardından Gece Gezmesinde

Sivasspor galibiyetinin ardından gece gezmeye çıkan Galatasaray'ın yıldızları 3 farklı mekanda görüntülendi

Galatasaraylı Yıldızlar Galibiyetin Ardından Gece Gezmesinde

 Galatasaray'ın milli futbolcularım Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Olcan Adın, 3-1'lik Sivasspor galibiyeti sonrasında eğlence turuna çıktı.

3 MEKANDA EĞLENDİLER

Maçta birer golü bulunan Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, daha maç sonrası Etiler Nusret'te yemek yiyip, soluğu Nişantaşı'ndaki Sess Bar'da aldı. Mekanda bir süre eğlenen üç yıldız futbolcu, oradan çıktıktan sonra eğlenceye Karaköy'de bulunan bir mekanda devam etti.

"SIKINTI OLMASIN"

Gecenin geç saatlerine kadar mekanda eğlenen Burak, Selçuk ve ve Olcan mekan çıkışında gazetecilere görüntülenince şaşkınlık yaşadı. Burak Yılmaz, "Bizi kulüpten çıktı diye yazmayın, sıkıntı olmasın" diyerek gazetecilere uyarıda bulundu.

ÇEVİRMEYE TAKILDILAR

Bu sezon formsuz hali ile dikkat çeken Burak Yılmaz, lüks aracı ile oradan ayrıldıktan sonra Etiler'de bulunan trafik çevirmesine takıldı. Polis memurlarının alkol kontrolünden sonra sıfır promil çıkan Burak, hızlıca oradan ayrıldı.

(Kaynak: Takvim)
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