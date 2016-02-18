Galatasaraylı yakışıklılar zor günde yetişti!

Galatasaray'ın "Tek Bilek-Tek Yürek" kampanyasında 465 bin bileklik satışına ulaşılmasında Galatasaray taraftarı jönlerin büyük payı var. Tanesi 10 lira olan ve kulübe yaklaşık satış başı 6 lira kar bırakan bilekliklerin şu ana kadar satıldığı açıklanan 465 bin tanesinden neredeyse 3'te 1'ini Türkiye'nin önde gelen dizi yıldızlarının aldığı öğrenildi.
Galatasaray'ın "Tek Bilek-Tek Yürek" kampanyasında 465 bin bileklik satışına ulaşılmasında Galatasaray taraftarı jönlerin büyük payı var. Tanesi 10 lira olan ve kulübe yaklaşık satış başı 6 lira kar bırakan bilekliklerin şu ana kadar satıldığı açıklanan 465 bin tanesinden neredeyse 3'te 1'ini Türkiye'nin önde gelen dizi yıldızlarının aldığı öğrenildi.