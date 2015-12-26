Galatasaraylı taraftarlardan Burak Yılmaz'a büyük şok

Galatasaray'ın forveti Burak Yılmaz'a Çin'in Shanghai Shenhua takımı teklifte bulunmuştu. Sarı Kırmızılılar'a 10 milyon Euro gibi bir bonservis ücretiyle gelen Çin kulübünün teklifini Galatasaray yönetimi kabul etti ve oyuncuyla görüşmelerine izin verdi.

Burak teklifi beğenmedi

Shanghai Shenhua kulübü, milli futbolcuya yıllık 5 milyon Euro (16 milyon TL) teklif götürdü. Ancak Burak Yılmaz'ın kendisine yapılan bu teklifi beğenmediği öğrenildi.

Taraftar kampanya başlattı

Bu haberlerin çıkmasının ardından sosyal mikro blog sitesi twitter'da Galatasaraylı taraftarlar kampanya başlattı. 'Burak Yılmaz Satılsın' hashtag ile başlatılan kampanya Türkiye gündeminde en üst sırada yer aldı.