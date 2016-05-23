Galatasaraylı Sinan Gümüş’e Yoğun İlgi

Hollandalı çalıştırıcı, antrenmanlarda genç futbolcu ile özel olarak ilgilenerek performansını yakından takip ediyor. Bu sezon yakaladığı çıkış ile taraftarların sevgilisi olan Sinan Gümüş, 6 Şubat'ta oynanan Torku Konyaspor mücadelesinde ciddi bir sakatlık geçirmişti.



3 ay sahalardan uzak kalan genç yıldız, özel bir program dahilinde tekrar eski formuna kavuştu. Galatasaray sağlık heyetinin tedavi sürecini titizlikle takip ettiği Sinan, formasına kavuştuktan sonra da istikrarlı oyununu sürdürdü. Sakatlandığı tarihe kadar özellikle kupa maçlarında etkili olan genç oyuncu, 6 maçta 6 gol kaydetmişti.



Sahalara döndükten sonra son oynanan Kayserispor mücadelesinde patlama yapan Sinan Gümüş, hat-trick yaparak Fenerbahçe ile oynanacak final öncesi teknik heyete hazır olduğunun mesajını verdi. Teknik direktör Riekerink, Sinan'ın performansından oldukça memnun olurken, taktik çalışmalarda genç yıldıza as takımda şans vererek derbi öncesi durumunu yakından inceliyor. Sinan Gümüş'ü sağ kanatta kullanmayı düşünen Hollandalı teknik adam, genç oyuncunun Podolski ile olan uyumundan dolayı zaman zaman Alman yıldıza yakın oynayarak hücumu desteklemesini istiyor.