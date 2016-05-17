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Galatasaray’lı Semih Kaya Evlendi!

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Semih Kaya, Yasemen Saylar ile Çırağan Sarayında dünya evine girdi.

Galatasaray’lı Semih Kaya Evlendi!
Galatasaraylı oyuncu Semih Kaya, basketbolcu Yasemen Saylar ile hayatını birleştirdi. 
Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreninde Semih ve Yasemen çiftinin şahitliklerini, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray Bayan Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben yaptı.
Başaksehirspor ve Kulüpler Birliği Başkanlığı'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Göksel Gümüşdağ'ın kıydığı nikah törenine genç çiftin sevenleri, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri ve Galatasaray Futbol A Takımı oyuncuları başta olmak üzere Türk sporunun birçok ismi katıldı.
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