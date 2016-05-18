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Galatasaray’lı Selçuk İnan “Para önemli değil” dedi!

Bu yıl istediği gibi bir sezon geçiremeyen Galatasaray önümüzdeki sezonun hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Selçuk İnan ile 2020’ye kadar anlaştı. Ayrıntılar haberimizde.

Galatasaray’lı Selçuk İnan “Para önemli değil” dedi!

 Önümüzdeki sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Galatasaray, kaptanı Selçuk İnan’la ömürlük bir sözleşme imzalıyor. Futbolu sarı-kırmızılı kulüpte bırakmak istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli futbolcunun bu isteğine, yönetimden olumlu yanıt geldi. Gençleştirme operasyonu sonrasında takıma ağabeylik yapması istenen tecrübeli futbolcu, 2020 yılına kadar parçalı formayı giyecek.

“PARA ÖNEMLİ DEĞİL”
Çin’den gelen astronomik tekliflere rağmen Galatasaray’dan ayrılmak istemeyen Selçuk İnan, yeni sözleşme sonrasında futbolu da sarı-kırmızılı ekipte bırakacak. Gerek kişiliği, gerek ortaya koyduğu mücadele, gerekse geçmiş yıllardaki hizmetleri nedeniyle takımdaki herkesten ayrı bir yere konan Selçuk İnan, yönetimin bu jestine, “Benim için paranın önemi yok. Siz hangi şartları uygun görürseniz benim kabulümdür” karşılığını verdi.
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