Galatasaray’lı Selçuk İnan “Para önemli değil” dedi!

Önümüzdeki sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Galatasaray, kaptanı Selçuk İnan’la ömürlük bir sözleşme imzalıyor. Futbolu sarı-kırmızılı kulüpte bırakmak istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli futbolcunun bu isteğine, yönetimden olumlu yanıt geldi. Gençleştirme operasyonu sonrasında takıma ağabeylik yapması istenen tecrübeli futbolcu, 2020 yılına kadar parçalı formayı giyecek.
Önümüzdeki sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Galatasaray, kaptanı Selçuk İnan’la ömürlük bir sözleşme imzalıyor. Futbolu sarı-kırmızılı kulüpte bırakmak istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli futbolcunun bu isteğine, yönetimden olumlu yanıt geldi. Gençleştirme operasyonu sonrasında takıma ağabeylik yapması istenen tecrübeli futbolcu, 2020 yılına kadar parçalı formayı giyecek.