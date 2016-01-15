Galatasaraylı Olcan Adın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a meydan okudu

Galatasaraylı Olcan Adın, ilk yarıda istemedikleri puanlar kaybettiklerini belirterek, "Şampiyonluk yarışında biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu şampiyonluk yarışının içindeyiz. Neler yapabileceğimizi geçen yıl herkese gösterdik." dedi. Olcan Adın, geçen yıl Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı golü hiçbir zaman unutamayacağını söyledi.



"İLK 5 MAÇI KAZANIRSAK..."

Galatasaray TV'ye Antalya kampında değerlendirmelerde bulunan yıldız oyuncu, "Şimdi artık tamamen lige konsantreyiz. Türkiye Kupası'nda da gruptan lider olarak çıktık onu da bir kenara koyuyorum, tamamen lige konsantre olduk. Çünkü nasıl başlarsak öyle gider. İlk yarıda iyi başlayamamıştık. Fakat şimdi her şey bizim elimizde. İlk 5 maç biz kayıpsız atlatırsak , 5 maçı kazanabilirsek hem yukarıya biraz daha yaklaşma imkanımız olacak hem de rakiplerimiz bizden tedirgin olacak. İkinci yarı bizim için ilk maçtan itibaren her maçı tek maç düşünüp, onun için sahaya çıkıp kazanmak için mücadelemizi vereceğiz." dedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

İlk yarıdaki puan kayıplarının çok olduğunu ifade eden Olcan Adın, ikinci yarıdaki şampiyonluk yarışı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Aslında bakarsanız lige iyi başladık. Sivas ile berabere kaldık, Osmanlı'ya yenildik ama ondan sonra bir seri yakaladık. Yukarı sıralardaydık, puan farkı pek açılmamıştı. Fakat akabinde şöyle söyleyeyim kırılma maçları çok yaşadık. Son dakikalarda hem beraberlik oldu hem mağlup duruma düştük. Bunlar bizi çok etkiledi. Özellikle Antalya, Rize maçları…Bunlar bence ilk yarının kırılma anlarıydı. Fakat hiçbir şey kaybedilmiş değil. Çünkü lig gerçekten uzun bir maraton. 17 maçımız var önümüzde bu 17 maçı kayıpsız bir şekilde atlatmak istiyoruz."

"FENERBAHÇE'YE ATTIĞIM GOLÜ HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

İlk yarıdaki Fenerbahçe maçında attığı golü hayatında hiç unutmayacağını kaydeden başarılı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem Fenerbahçe derbisinde hem Kadıköy'de golü atmak, gerçekten de benim adıma mutluluk vericiydi. Bunu futbol hayatım boyunca hiçbir zaman. Bundan sonra hep anılarımda iyi yerlerde en üst köşede yer alacaktır. Geçen sene de oynadım. Bazı maçlarda oynamadım fakat elimden geldiğince takıma katkıda bulunmaya çalıştım. Her zaman da bunun için çalışıyorum. Tabii ki Fenerbahçe maçında attığım gol hem özgüven hem de moral olarak benim açımdan çok iyi oldu. Onun bana vermiş olduğu morallle, golü atmış olduktan sonra verdiği güvenle daha iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Fakat bu, benim için yeterli mi? Tabii ki de hayır. Her zaman en iyisini yapmak bizim elimizde, benim elimde. İkinci yarıda da ben yine iyi oynamasam bile iyi mücadele edeceğime iyi koşacağıma buradan söz verebiliyorum."

"NELER YAPTIĞIMIZI GEÇEN SENEDEN HERKES BİLİYOR"

Şampiyonluk yarışında her zaman olduklarını ifade eden Olcan Adın, "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz bu yarışın içerisindeyiz. Çünkü neler yaptığımız, neler başardığımız geçen seneden, önceki senelerden herkes biliyor. Tabii ki ciddi bir puan farkı var bunu bizler de kabul ediyoruz fakat bunu kapatmak bizim elimizde. Sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadele edip, bu puan farkını haftalar geçtikçe en aza indirip, ligin sonunda da şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz diye inanıyorum." diye konuştu.

UEFA RAKİPLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini değerlendiren Olcan, "Bu sene Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne kaldık 3. olarak, Lazio maçı gerçekten de çok zorlu maç, İtalya'nın köklü kulüplerinden. Ben, Trabzonspor'da oynarken karşılaşmıştım. Gerçekten de iyi bir ekibe sahipler. İyi bir statları var. İyi bir atmosferleri var. Fakat biz onları eleyebilecek güçteyiz. Her iki maçı da kazanmak için oynayacağız." dedi.

"RYAN TÜRK GİBİ OLMUŞ"

Takıma yeni katılan Linnes hakkında da konuşan Olcan, şunları kaydetti: "Bugün gelen arkadaşımızla yeni tanışma fırsatımız oldu. Ryan ile 1 haftayı aşkın süredir beraberiz. Gerçekten de artık Türk gibi olmuş Kasımpaşa'da, Türkçe kelimeler de öğreniyor. Çok samimi çok sıcak, çok cana yakın bir arkadaşımız. Yeni gelen arkadaşımızı da en iyi şekilde aramıza alıp, uyum sağlamasına çabalayacağız elimizden geldiği kadarıyla."