Galatasaray’lı Hamit Kupa Finalinde Oynamak İstiyor

Sakatlığı sebebiyle sezonun tamamında takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanırken son bir kez daha G.Saray formasını giymek istiyor.Kupa finalinde en azından kadroda olmak istediğini Riekerink’e ileten Altıntop, maçın farklı bir duruma gelmesi halinde ise birkaç dakika da olsa oynamak istediğini hocasına iletti.



G.SARAY’DA bu sezon takıma sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta katkı veremeyen Hamit Altıntop’un kontratının bitmesine artık sayılı gün kalırken deneyimli oyuncu da sarı-kırmızılı camiaya vedanın eşiğinde...



2012-13 sezonunun başında Real Madrid’den transfer edilen ve ilk sezonunda hem Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir performans ortaya koyan hem de takımının lig şampiyonluğuna ulaşmasında büyük katkı yapan Altıntop sezonun bitmesi ile birlikte sakatlık kabusu ile tanıştı. 2013-14 sezonunda ligde sadece 5 kez sahaya çıkabilen deneyimli oyuncu geçtiğimiz 2014-15’te ise özellikle son bölümde takımına büyük katkı yaparak ligi 23 maç ile kapattı.



SAKATLIKLAR YAKASINI HİÇ BIRAKMADI



MİLLİ formayı da yıllarca giyen Hamit’in bu sezona başlangıcı herkes için merakla beklenirken bir kez daha sakatlık kabusu ortaya çıktı ve bir türlü formasını giyemedi. Deneyimli oyuncu sezonun son haftalarında takıma dönmek için gecesini gündüzüne katsa da bu kez antrenmanda ayağında kırık oluşması bu dönüşü erteledi.



ANCAK buna rağmen umudunu kaybetmeyen Hamit Altıntop, 4 sezonu geride bıraktığı G.Saray camiasına son vedasında mutlaka sahada olmak istiyor... Takımla antrenmanlara çıkan ve sürekli hem sağlık heyeti hem de teknik ekip ile görüşen 33 yaşındaki oyuncu hedefini de 26 Mayıs’ta Antalya’da G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası finali olarak belirledi.



RIEKERINK SAĞLIK EKİBİYLE GÖRÜŞECEK



ÇALIŞMALARINI bu doğrultuda yürüten Hamit Altıntop, son maçta sahada olmak istediğini teknik direktör Jan Olde Riekerink ile de görüştü. Hollandalı çalıştırıcıdan kendisini kadroya almasını isteyen Hamit Altıntop, maçın farklı bir duruma gelmesi halinde ise en azından kısa bir süre de olsa G.Saray formasını bir kez daha sırtına geçirerek veda etmek istediğini söyledi.



BU isteğe makul yaklaşan Riekerink ise sağlık heyeti ile konuşacağını ve kararını sonra vereceğini belirtirken bu maçın G.Saray için de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıp Hamit Altıntop’tan da kadroya girememesi halinde anlayışlı olmasını istedi.



G.Saray'a maliyeti 16 milyon 600 bin €



Bonservis bedeli olarak 3 milyon 500 bin Euro ödenen Hamit Altıntop’un 4 sezonun ardından maliyeti bir hayli kabarık



2012-13 sezonunda Hamit Altıntop için F.Bahçe ile yarışan sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyu 3 milyon 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katarken oldukça da dolgun bir kontratın altına imza attı.. 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında garanti ücret olarak 2 milyon 900 bin Euro ve maç başına da 20 bin Euro kazanan Hamit, 2014-15 ve 2015-16 sezonları için de 2 milyon 750 bin Euro ve maç başına da 25 bin Euro’ya imza attı.



İLK SEZON 50 MAÇ



DENEYİMLİ oyuncu ilk iki sezonunda 50 maça çıkarken toplam 1 milyon Euro maç başı ücreti aldı. Son iki sezonunda maç başı ücreti artan ancak maç sayısı düşen Altıntop 32 maç sonunda 800 bin Euro kazanırken oyuncunun bonservisi de dahil edilince G.Saray’a maliyeti 16 milyon 600 bin Euro oldu.