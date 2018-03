Galatasaraylı genç yıldız futbolcu dan samimi açıklamalar

Sinan Gümüş, Galatasaray'ın Antalya'nın Belek Turizm Bölgesinde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi. Almanya'dan transfer olurken büyük bir takımdan gelmediğini belirten Sinan, "Şu an biraz isim yaptım. Takıma 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundum, bunun devamı gelmeli ve gelecek" dedi.



"BURAK AĞABEY, SNEIJDER VE PODOLSKI VARKEN OYNAMAK ZOR"



Gümüş, hücum hattındaki futbolcuların sakatlıklarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Burak ağabey, Sneijder ve Podolski dönerse benim için ilk 11'de oynamak zor olur. Çok kişi o pozisyon için mücadele ediyor. Hocamız da en iyi ilk 11'i sahaya sürmek istiyor. İlk 11 oyuncusu muyum değil miyim ona hoca karar veriyor" diye konuştu.



KENDİSİNİ ARJEN ROBBEN'E BENZETİYOR



Kendisini Arjen Robben'e benzettiğini vurgulayan genç futbolcu, "O da çalım atan ve gole böyle giden bir oyuncu. Kendime örnek olarak onu alıyorum. Süper ligde ilk golü atmayı 4 gözle bekledim ve Kayserispor maçında da attım. Genç golcüler için gol atmak öz güven adına önemlidir. Kupa maçında da bunu başardım. İnşallah Salı günü oynayacağımız kupa maçında da takıma katkı sağlarım" ifadelerini kullandı.



Sinan Gümüş, Galatasaray taraftarının kendisini sevmesiyle ilgili sorulan soruyu ise "Taraftarın sevgisi beni mutlu ve motive ediyor. Oyuna girdikten sonra takıma heyecan verdiğim yönünde şeyler duyuyorum. Buna da seviniyorum. Bu camiada yeniyim ve daha çok maç oynamak istiyorum. Başka bir yere gitme düşüncesinde değilim. Bu takımda kendimi göstermek istiyorum" şeklinde yanıtladı.



"HAMZA HAMZAOĞLU TANITTI"



İlk maçlarını Hamza Hamzaoğlu ile oynadığını hatırlatan Sinan, şöyle devam etti:



"Belki de beni futbol dünyasına Hamza Hamzaoğlu tanıttı. Mustafa hoca da çok disiplinli bir hoca. Benimle de çok ilgileniyor. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Yeni hoca geldiğinde kendi sistemini oynatmak ister. Mustafa Denizli de antrenmanlarda istediği sistemi anlatıyor."



"FATİH TERİM ARARSA 'HAYIR' DEMEM"



Sinan Gümüş, kendisine şans verilmesi halinde Türk Milli Takımı'nda oynamayı istediğini söyledi.



Galatasaray'da fazla süre alamadığı için kendisine milli takım için teklif gelmemiş olabileceğini vurgulayan Sinan, "Tabii ki Türkiye için oynamak isterim. Süre aldıkça şansım daha da artar. Fatih hoca da ararsa kendisine hayır demem" diye görüş belirtti.



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME



Puan tablosunda 3. sırada yer aldıklarını hatırlatan Sinan, önlerinde 17 maç olduğunu ve her karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edeceklerini belirtti.



Maç maç bakacaklarını ve her karşılaşmayı galibiyetle tamamlama hedefinde olduklarını dile getiren genç futbolcu, "Rakiplerimiz 3. sıradayız diye şampiyon olamayız sanmasın. Geçen sene son 5-6 kritik maçı kazandık ve şampiyon olduk. Bu sene de aynısı olabilir" şeklinde konuştu.



Gümüş, takıma yeni katılan Ryan Donk ile ilgili de görüşlerini açıklarken, "Kendisi çok iyi bir insan, iyi de anlaştık. Uzun boylu olduğu için kafa toplarında bize çok yardımcı olacaktır. Melo'nun oynadığını, bu sezon o oynayabilir" diyerek sözlerini tamamladı.