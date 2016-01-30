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Galatasaraylı futbolcuya iki takım talip

Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin'in menajeri yıldız futbolcuyla ilgilenen takımların isimlerini verdi, NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Önder İnce yıldız futbolcu hakkında flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaraylı futbolcuya iki takım talip

 Galatasaray'ın milli futbolcusu Yasin Öztekin'in menajeri Önder İnce, NTV Spor'a açıklamalar yaptı.

Önder İnce, Yasin'in Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek "Yasin, Galatasaray'ı seviyor. Kendisi zaten Galatasaraylı. Ancak geleceğe dair hedefleri de bulunuyor; şu an ilk amacı düzenli oynayarak takımına katkı sağlamak" dedi.

Geçen yıldan bu yana oyuncusunun birçok kulüp tarafından izlendiğini ifade eden Önder İnce "Yasin'i İstanbul'daki Atletico Madrid maçından sonra İngiltere'den takibe aldılar. ABD'den Kansas City Kulübü sezon başında Galatasaray'a resmi teklifte bulunmuştu. O dönem 3 milyon Euro önerilmişti fakat transfer gerçekleşmedi. Al Ahly Kulübü de Yasin'i kadrosunda görmek istiyor ancak şu an böyle bir transferi düşünmüyoruz" diye konuştu.

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GalatasarayYasin Öztekin
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