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Galatasaraylı futbolcuların Wesley Sneijderi Hocayı Kızdırdı!

Gаlаtаsаrаylı futbоlculаr, yönеtimin Wеslеy Sneijder'e göstеrdiği аyrımcılıktаn rаhаtsız оldu. Oyunculаrın "Yаkındа hоcаyı da Sneijder'e sоrаrlаr. "sözlеri Dеnizli'yi kızdırdı

Galatasaraylı futbolcuların Wesley Sneijderi Hocayı Kızdırdı!

 G.Saray'da üst üste gelen başarısız sonuçların ardından camiada seçim sesleri yükselirken, Florya'nın üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. Başroldeki isim ise Wesley Sneijder...

Hamza Hamzaoğlu'nun gönderiliş sürecinde yöneticilerin Hollandalı'ya fikir danışması, kafalarda soru işareti yarattı, diğer oyuncular Sneijder'a uygulanan imtiyazı sorgulamaya başladı.

DÜĞÜN CEZASI KULÜBE!

Habertürk'ün haberine göre; Trabzon maçı öncesi Kıvanç Tatlıtuğ'un düğününe giden Sneijder'ın zorlu mücadele öncesi takındığı umursamaz tavır Mustafa Denizli'nin tepkisini çekti.

Hollandalı'nın, düğüne gittiği için TT Arena'daki maçta yedek soyunduğu konuşulurken, Sniper ile Denizli'nin arası açılmaya başladı. Ancak altyapıda yaşanan değişimin ardındaki 'gizli detaylar' bardağı taşırdı.

CENK ERGÜN'ÜN İNTİKAMI MI?

Yönetim ve Denizli arasında transfer döneminde başlayan kriz, tecrübeli hocanın futbol direktörü Cenk Ergün'ü Florya'dan göndermesiyle iyice tırmandı. Fakat yönetim bunun altında kalmadı!

Denizli'ye sormadan altyapının başında bulunan Ahmet Akcan'ı gönderip yerine Sneijder'ın önerdiği Jan Olde Riekerink'i getiren yönetimin tavrı, keyifleri iyice kaçırdı.

'YENİ HOCAYI DA BELİRLER'

Birçok oyuncunun birbiriyle konuşmadığı tesislerde çatlak sesler de yükselmeye başladı.

"Florya'nın anahtarını Sneijder'a vermişler. Denizli'den sonra da yeni hocayı Sneijder belirler" gibi yorumlar kulağına kadar gelen tecrübeli hocanın, yönetimin ve Hollandalı yıldızın tavrından oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.

EN GERGİN SNEIJDER

Bu arada Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Sneijder, bu sezon gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Antep deplasmanında takımını yalnız bırakacak olan Hollandalı yıldız, 20 maçta 8 kez sarı görerek 2. kez cezalı duruma düştü. Son olarak 2007-08 sezonunda Real Madrid'de oynarken 30 maçta 8 sarı kart gören 'Sniper', bu sezonki 8 kartının 5'ini hakeme yaptığı itiraz sonucu aldı.
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