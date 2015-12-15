Galatasaraylı futbolcular olaylı gecede şok oldular

Galatasaray'ın öne geçtiği derbide Beşiktaş'a yenilmesi tüm Sarı-kırmızılı camiayı üzerken, maçtan sonra taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek büyük tepki göstermesi, teknik heyet ve futbolcularda ayrı bir şok yarattı.

Galatasaraylı futbolcular, taraftar tepkisi yüzünden uzun süre Metin Oktay Tesisleri'nden çıkmayıp geceyi sohbet ederek geçirdi. Taraftarın bu tavrı, özellikle yabancı futbolcular tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Futbolcular aralarında yaptıkları sohbette, "Daha 6 ay önce şampiyonluk kutlayan taraftarın, bu sezon yaşanan ilk derbi yenilgisinde tepkisini şiddetle göstermesi normal değil. Biz iyi değiliz kabul, ama sorunu hep birlikte yaşıyoruz. Teknik adam değişikliği yaşadık ve her şeyin kısa sürede mükemmele ulaşmasını beklemek haksızlık" yorumunu yaptılar.



Kaptan Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın yabancı takım arkadaşlarını sakinleştirmek için büyük çaba sarf ettikleri öğrenilirken, özellikle Lukas Podolski'nin taraftar tepkisinden şoka girdiği ve bu durumu anlayamadığını söylediği bildirildi. Podolski, takım arkadaşları ile yaptığı sohbette, "Henüz her şey bitmedi. Deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilmedik. Trabzon'u Trabzon'da yendik. İlk kez derbi kaybettik ve sezonun ikinci yarısında tüm derbileri sahamızda oynayacağız. Taraftar bizimle olması gerekirken, bize saldırıyor. Bu adil değil" yorumunu yaptı.



Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın da direkt sonuca etki etmese de, verdiği ve vermediği faullerle maçı Beşiktaş'ın domine etmesine destek verdiği görüşünü de ileri sürerek, yenilgide ayrı bir etken olarak gösterdi.