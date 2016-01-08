Galatasaraylı futbolcu az daha ölüyordu

Genoa - Sampdoria karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İsviçreli futbolcu boynuna sert bir top darbesi aldı. İlk müdahalesi yapılan ve boyunluk takılan oyuncu derhal hastaneye kaldırıldı. San Martino hastanesinde geceyi gözetim altında geçiren futbolcunun durumu, Genoa cephesinde endişe yarattı.



DZEMAILI: "YARIM SAATİ HATIRLAMIYORUM"

Dzemaili bugün İsviçre'nin Blick gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncunun sözleri olayın ciddiyetini ortaya koydu:

"Karımın sonradan anlattığına göre yaklaşık bir dakika boyunca orada yatmışım. Bense hemen bir kerede kalktığımı sanıyordum. Soyunma odasına gelişimden sonraki yarım saati hatırlamıyorum".