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Galatasaraylı eski futbolcu Almanya 2. lig takımı ile anlaştı

Almanya ikinci lig ekiplerinden MSV Duisburg Galatasaray'da forma giymiş isimlerden Barış Özbek ile sözleşme imzaladı

Galatasaraylı eski futbolcu Almanya 2. lig takımı ile anlaştı

 Almanya İkinci Ligi takımlarından MSV Duisburg, bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Barış Özbek’i kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, bonservisi elinde Barış'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

MSV Duisburg’un teknik direktörü Ilia Gruev, Barış Özbek’in tecrübeli bir oyuncu olduğunu ve sahaya agresif oyun tarzını yansıttığını belirtti.

2007-2012 yıllarında Galatasaray’da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra Trabzonspor, Union Berlin ve Kayserispor’da top koşturmuştu.

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GalatasarayBarış Özbek
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