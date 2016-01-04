Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray'ın yengesi Yolanthe Cabau reklam filminde

Galatasaraylı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in güzel eşi Yolanthe Cabau İnşaat Firmasının reklam filminde rol aldı

Galatasaray'ın yengesi Yolanthe Cabau reklam filminde

 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, Fikirtepe'deki inşaat firmasının reklam yüzü oldu.


Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, Fikirtepe'deki inşaat firmasının reklam yüzü oldu.

ADRIANA LIMA MI? CABAU MU?

Adriana Lima ile Cabau arasında kararsız kalan şirket yetkilileri Fikirtepe'de anket yaptırdı. Ankette açık ara farkla Yenge çıkınca taraflar masaya oturdu.

1 MİLYON TL'YE İMZA ATTI

1 milyon TL'ye imza atan ünlü model; TV, internet ve billboard reklamlarında boy gösterecek.

(Kaynak: Habertürk)
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Yolanthe Cabau
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.