Galatasaray'ın yengesi Yolanthe Cabau reklam filminde

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, Fikirtepe'deki inşaat firmasının reklam yüzü oldu.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, Fikirtepe'deki inşaat firmasının reklam yüzü oldu.
ADRIANA LIMA MI? CABAU MU?
Adriana Lima ile Cabau arasında kararsız kalan şirket yetkilileri Fikirtepe'de anket yaptırdı. Ankette açık ara farkla Yenge çıkınca taraflar masaya oturdu.
1 MİLYON TL'YE İMZA ATTI
1 milyon TL'ye imza atan ünlü model; TV, internet ve billboard reklamlarında boy gösterecek.
(Kaynak: Habertürk)