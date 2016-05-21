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Galatasaray’ın Sürpriz Transferi Antalyaspor’la Yapıldı
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına ve futbolcu yapılandırmasına devam ediyor. Sarı kırmızı ekipli Antalyasporlu Emrah Başsan ile antlaşmaya vardı.
21 Mayıs 2016 Cumartesi 13:34
Yeni sezonda kadroyu gençleştirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. NTV Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, Antalyaspor'un genç oyuncusu Emrah Başsan ile anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi Mayıs ayı sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Galatasaraylı yetkililer, Emrah ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılacağını ifade etti.
Antalyaspor'da 5 sezon geçiren Emrah Başsan, istikrarlı grafiği ile büyük kulüplerin dikkatini çekmişti. Emrah, 2011-2012 sezonunda henüz 19 yaşındayken 33 lig, 3 kupa maçında forma giyip 3 gol atmıştı. Sonraki sezon 20 lig maçında oynayan genç futbolcu, kupada oynadığı 8 maçta attığı 4 gol ile başarısını sürdürmüştü. 2013-2014 sezonu ise hem Antalyaspor için hem de Emrah Başsan için ilginç geçmişti.
Akdeniz temsilcisi 31 puanla ligi 17.sırada bitirip küme düşecek, Emrah Başsan ise o sezon ligde 32 maçta forma giyecekti. Ancak kupada yarı final oynayan kırmızı beyazlılar, Eskişehispor'u ilk maçta deplasmanda 1-0 yenmesine karşın, kendi evinde 3-1 yenilerek final oynama şansını kaybetmişti. Kupada o sezon 11 maçta oynayan Emrah, 4 gol ile takımına katkı sağlamıştı.
Antalyaspor'un yeniden Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynayan başarılı oyuncu, 36 karşılamada attığı 10 gol ile istikrarını sürdürdü. Kadro yapısını yenileyen Antalyaspor'da bu sezon 20 kez şans bulan Emrah, 5 gol attı. Genç futbolcu, Antalyaspor'un Galatasaray'ı 4-2 yendiği maçta oyuna sonradan girmiş ve takımının 3. golünü kaydetmişti.
Galatasaray'ın geçmiş sezonlarda da kadrosuna katmak istediği Emrah, bonservis bedelinden dolayı transfer edilememişti.
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