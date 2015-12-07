Galatasaray'ın Sitem Dolu Açıklamasına Alex De Souza'dan Cevap Gecikmedi

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, Galatasaray'ın resmi sitesinden yaptığı açıklamaya Instagram hesabından cevap verdi.

"SAVAŞARAK KAZANDIK"

2011 yılı şampiyonluğunu büyük bir savaş, emek, ter ve iyi futbolla kazandıklarını kaydeden Brezilyalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Antalyada 0-1, Trabzonspor'a karşı 2-0, İnönü'de 65. Dakikaya kadar 2-1 kaybederken 3-4 galip geldik. TT Arena'nın ilk derbisinde yine sonlara yenik girmiş iken, kariyerimin en güzel kafa golünü Zapata'nın üzerinden, bugün ismim üzerinden açıklama yapmış kulubun ağlarına bıraktım ve kazandık. Karabük'te sıkıntılı bir maçta Diego Lugano'nun golüyle galip geldik. İzmir'de Bucaspor'a karşı Daniel Guiza'nın golüne kadar ecel terleri döktük, bu golden sonra rahatladık. Andre Santos Gaziantepspor'a karşı "son saniye"de gol attı. Sivasspora karşı oynadığımız son maçta ise nefes aldığımız ilk an, hakemin düdüğünden sonraydı. Bütün bunları harika şekilde elde ettiğimiz şampiyonluktan sonra yazdım ve söyledim evet. Galatasaray kulubü ve taraftarına saygım daima olmuştur, olacaktır. Ama benim ismimi bugün kullandıkları şekilde kullanıp kirletmelerini asla kabul etmiyorum. Bugünkü açıklamada hakkımda yer alan şekilde 2010-2011 sezonu hakkında bir virgül açıklamam dahi olmamıştır. Türkiye'den ayrılalı 3 sene oldu ve istediğim tek şey hayatımda huzur. Ben ve beraberimizdeki tüm Fenerbahçe prosfesyonelleri, o seneki şampiyonluğun nasıl zor kazanıldıgını çok iyi biliyoruz. Kimse de bunun aksine cümleleri ağzımdan çıkmış gibi yazamaz. Bunları düşünen ve yazan insanlar,kendilerine duydukları minimum değerleri varsa beni unutsunlar. 2010-2011 de top oynayarak kazandık ve hatırladığım her an aynı iştahla içimde kutluyorum. Her zaman da kutlayacağım. Çünkü büyük bir savaş, emek, ter ve iyi futbolla kazandık!"