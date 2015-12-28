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Galatasaray'ın kiralık yolladığı Bruma hedefini açıkladı

Kiralık olarak gittiği Real Sociedad takımında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Bruma hedefini yüksek tuttu

Galatasaray'ın kiralık yolladığı Bruma hedefini açıkladı
 Kiralık olarak gittiği Real Sociedad takımında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Bruma hedefini yüksek tuttu

Galatasaray'dan sezon başında La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralık olarak giden ve inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Bruma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Bruma, soru-cevap şeklinde yapılan röportajda hayalini anlattı ve ilk hedefinin bu sezonu Real Sociedad'ta başarılı bir şekilde tamamlamak olduğunu söyledi.

Portekizli genç oyuncu, ''Her şey gün gün çalışmayla ilgili. Hayalim ve umudum bir gün Real Madrid, Barcelona ya da Atletico Madrid'de oynamak. Bu kolay değil. Çok çalışmalı ve iyi olmalıyım'' sözleriyle gelecekteki hedefini itiraf etti.

Sezon sonu planlarının sorulması üzerine de Bruma, ''Şu an kiralık olarak oynuyorum, bu nedenle geleceği düşünmüyorum. Sezonu en iyi şekilde bitirdikten sonra neler olacağını göreceğiz. Şu an kulübüme odaklandım. Oynuyorum ve çok memnunum. Benim için önemli olan şey bu'' ifadelerini kullandı.

Gelecekte yeniden Portekiz'de oynamasının da mümkün olduğunu söyleyen Bruma,''Profesyonel bir oyuncuyum. Bu nedenle de kulüp ayırmıyorum. Tek isteğim oynayarak, kendimi geliştirmek. Portekiz'de tüm takımlara kapım açık'' sözleriyle röportajını noktaladı.


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