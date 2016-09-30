Galatasaray'ın sezon öncesinde golcü adayları arasında yer alan Dembele, Avrupa devlerinin kıskacına girdi.
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Galatasaray'ın kaçırdığı Moussa Dembele kimdir?
Galatasaray'ın sezon öncesinde golcü adayları arasında yer alan Dembele, Avrupa devlerinin kıskacına girdi..
30 Eylül 2016 Cuma 12:52
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