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Galatasaray'ın kaçırdığı Moussa Dembele kimdir?

Galatasaray'ın sezon öncesinde golcü adayları arasında yer alan Dembele, Avrupa devlerinin kıskacına girdi..

Galatasaray'ın kaçırdığı Moussa Dembele kimdir?

Galatasaray'ın sezon öncesinde golcü adayları arasında yer alan Dembele, Avrupa devlerinin kıskacına girdi.

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Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Galatasarayın Kaçırdığı Büyük Balık; Moussa Dembele - Galatasaray
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