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Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu Charlie Austin kimdir?

Santrafor transferi için arayışta olan adı Galatasaray ile anılan Charlie Austin hakkında tüm merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz

Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu Charlie Austin kimdir?
Hani derler ya , hakettiği değeri bulamayan adam , bu arkadaşımız da o tipten bir futbolcu . Maç başına 80 Pound'a 88 kişilik tribüne karşı oynamaktan , Premier Leauge stoperlerin korkulu rüyası olmayı başarmak . Şu an Championship'te olmasının nedeni kulübünün onu bırakmamasıdır . Bu sezon Champioship gibi santraforların önceliğinin gol atmak olmadığı ligde 16 maçta 9 gol 1 asist ile oynadı . Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunucuyu eğer Galatasaray almak isterse yarım sezonluğuna kiralayıp , sezon sonu sözleşme imzalayabilir .

Ülke:İngiltere

Yaş:26

Takım:Queens Park Rangers 

Mevkii: Santrafor

Ayak: Sağ

Piyasa Değeri : 13 Milyon €

Sözleşme bitiş tarihi 30.06.2016


Güçlü yönler :

Sağ ayaklı olmasına rağmen , sol ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor . Bir santrafor için önemli özelliklerden biri budur . Her iki ayağını kullanabilmesi fantastik goller atmasına da yardımcı oluyor . Tekniğini de bu gollerinde görebiliyoruz . Çok temiz e sert şutlar çıkarıyor .Sert ortalara güzel bitirici vuruşları var . Tilki santrafor da diyebiliriz kendisine . Çok iyi gol kokluyor . Sezgileri ona takım arkadaşının şutunun nereye sekeceğini , gideceğini çoktan söylüyor nitekim orada olup golünüde atıyor . Oyun görüşü de iyi . Rakibin defansta bıraktığı boşlukları görüyor araya kaçıyor , kaleciyle karşı karşıya kalıyor . Kafa vuruşları da çok etkili . Top indirebiliyor , kornerlerde etkili oluyor , kafasının her bölgesiyle güzel vuruşlar çıkarıyor . Penaltı vuruşları da iyi , kolay kolay kaçırmıyor .Argo tabir ile “beleşçi” yani fırsatçı bir golcü diyebiliriz .

Duvar da olabildiği için Arkasında Podolski , Sneijder , Selçuk İnan olduğu sürece bol bol atar ve attırır diye düşünüyorum .


Eksik yönleri : 

Zaman zaman bencillik yapabiliyor . Yanında takım arkadaşı golü rahat atabilecek pozisyonda iken kendisi şut deniyor . Dediğim gibi , bu zaman zaman oluyor . Defansa yardımı pek yok . İlerdie rakip takımın savunma oyuncusu ile konuştuğunu sık sık görebilirsiniz . En son 5 yıl önce omuzundan ağır bir sakatlık geçirip 4 ay boyunca takımını yanlız bıraktı , rehavete kapılırsa ve sezon başında iyi bir fizik – kondisyon yüklemesi yapmazsa ağır sakatlıklar geçirebilir . Bir de zaman zaman agresifleşiyor . Ve bu takım arkadaşlarına da olabiliyor . Takım içi sorun yaratabiliyor diyebiliriz . Ama güzel bir maaş ve iyi takım arkadaşları sayesinde sorun çıkartmaz . 

İngiltere milli takımına girmeyi de istediği için ekstra efor sarf edecektir .


Nasıl kullanılabilir :

Takımının ileri çıkamadığı zamanlarda pivot santrafor olarak kullanılabilir , böylece arkadaşlarına top indirip pozisyona girmelerini sağlayabilirsiniz .

Takımı iyi oynuyor fakat golü bulamıyor ise onu “poacher” olarak yani sadece gol pozisyonuna giren futbolcu olarak kullanıp gol bulabilirsiniz .

Kanatlar alan bulamıyor ise kanatlara duvar olup daha net pozisyona girmelerini sağlayabilirsiniz .

Stoperleri rahatsız ettirip hata yapmaya zorlayabilirsiniz .

Gelebileceği takım :‪ Galatasaray‬

Analiz : Jiyan Bahadır
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Charlie Austin
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