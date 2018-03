Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu Charlie Austin kimdir?

Hani derler ya , hakettiği değeri bulamayan adam , bu arkadaşımız da o tipten bir futbolcu . Maç başına 80 Pound'a 88 kişilik tribüne karşı oynamaktan , Premier Leauge stoperlerin korkulu rüyası olmayı başarmak . Şu an Championship'te olmasının nedeni kulübünün onu bırakmamasıdır . Bu sezon Champioship gibi santraforların önceliğinin gol atmak olmadığı ligde 16 maçta 9 gol 1 asist ile oynadı . Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunucuyu eğer Galatasaray almak isterse yarım sezonluğuna kiralayıp , sezon sonu sözleşme imzalayabilir .



Ülke:İngiltere

Yaş:26

Takım:Queens Park Rangers

Mevkii: Santrafor

Ayak: Sağ

Piyasa Değeri : 13 Milyon €

Sözleşme bitiş tarihi 30.06.2016



Güçlü yönler :

Sağ ayaklı olmasına rağmen , sol ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor . Bir santrafor için önemli özelliklerden biri budur . Her iki ayağını kullanabilmesi fantastik goller atmasına da yardımcı oluyor . Tekniğini de bu gollerinde görebiliyoruz . Çok temiz e sert şutlar çıkarıyor .Sert ortalara güzel bitirici vuruşları var . Tilki santrafor da diyebiliriz kendisine . Çok iyi gol kokluyor . Sezgileri ona takım arkadaşının şutunun nereye sekeceğini , gideceğini çoktan söylüyor nitekim orada olup golünüde atıyor . Oyun görüşü de iyi . Rakibin defansta bıraktığı boşlukları görüyor araya kaçıyor , kaleciyle karşı karşıya kalıyor . Kafa vuruşları da çok etkili . Top indirebiliyor , kornerlerde etkili oluyor , kafasının her bölgesiyle güzel vuruşlar çıkarıyor . Penaltı vuruşları da iyi , kolay kolay kaçırmıyor .Argo tabir ile “beleşçi” yani fırsatçı bir golcü diyebiliriz .

Duvar da olabildiği için Arkasında Podolski , Sneijder , Selçuk İnan olduğu sürece bol bol atar ve attırır diye düşünüyorum .



Eksik yönleri :

Zaman zaman bencillik yapabiliyor . Yanında takım arkadaşı golü rahat atabilecek pozisyonda iken kendisi şut deniyor . Dediğim gibi , bu zaman zaman oluyor . Defansa yardımı pek yok . İlerdie rakip takımın savunma oyuncusu ile konuştuğunu sık sık görebilirsiniz . En son 5 yıl önce omuzundan ağır bir sakatlık geçirip 4 ay boyunca takımını yanlız bıraktı , rehavete kapılırsa ve sezon başında iyi bir fizik – kondisyon yüklemesi yapmazsa ağır sakatlıklar geçirebilir . Bir de zaman zaman agresifleşiyor . Ve bu takım arkadaşlarına da olabiliyor . Takım içi sorun yaratabiliyor diyebiliriz . Ama güzel bir maaş ve iyi takım arkadaşları sayesinde sorun çıkartmaz .

İngiltere milli takımına girmeyi de istediği için ekstra efor sarf edecektir .



Nasıl kullanılabilir :

Takımının ileri çıkamadığı zamanlarda pivot santrafor olarak kullanılabilir , böylece arkadaşlarına top indirip pozisyona girmelerini sağlayabilirsiniz .

Takımı iyi oynuyor fakat golü bulamıyor ise onu “poacher” olarak yani sadece gol pozisyonuna giren futbolcu olarak kullanıp gol bulabilirsiniz .

Kanatlar alan bulamıyor ise kanatlara duvar olup daha net pozisyona girmelerini sağlayabilirsiniz .

Stoperleri rahatsız ettirip hata yapmaya zorlayabilirsiniz .

Gelebileceği takım : ‪ Galatasaray‬

Analiz : Jiyan Bahadır