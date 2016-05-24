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Galatasaray’ın Getirmeyi Düşündüğü O Teknik Direktör…

Galatasaray’ın yeni sezon çalışmaları kapsamında takımın başına getirmeyi düşündüğü tecrübeli teknik adam Lucien Favre, Fransa’nın Nice takımının başına geçti.

Galatasaray’ın Getirmeyi Düşündüğü O Teknik Direktör…

Galatasaray'ın teknik direktör adaylarından biri liste dışı kaldı.

Sarı-Kırmızılı kulübün gündemindeki Lucien Favre, Fransa'nın Nice kulübüyle anlaşma sağladı. Haber, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile de resmiyet kazandı.

58 yaşındaki teknik adam teknik direktörlük kariyeri boyunca 7 ayrı takım çalıştırdı. İsviçreli hocanın Echallens takımıyla başlayan kariyeri, sırayla Yverdon Sports, Servette, Zurich, Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach takımlarıyla devam etti.

Favre'ın, Zurich'le iki lig şampiyonluğu ve bir İsviçre Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Servette kulübüyle de bir İsviçre Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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GalatasarayTeknik DirektörLucien Favre
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