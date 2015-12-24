Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Don Howe hayatını kaybetti

1974-75 Sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Don Howe'un hayatını kaybettiği haberi alındı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Don Howe hayatını kaybetti
 1974-75 Sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Don Howe'un hayatını kaybettiği haberi alındı

Sarı-kırmızılı kulüp, eski teknik direktörünün vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Eski teknik direktörlerimizden Don Howe’ın vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

12 Ekim 1935’te Wolverhampton'da doğan ünlü teknik adam Don Howe, 80 yaşında yaşamını yitirdi. İngiliz futbolunun önde gelen isimlerinden olan Howe, 1974-75 sezonunda Galatasaray’da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. 

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Don Howe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.