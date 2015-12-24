Galatasaray'ın eski teknik direktörü Don Howe hayatını kaybetti

Sarı-kırmızılı kulüp, eski teknik direktörünün vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Eski teknik direktörlerimizden Don Howe’ın vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
12 Ekim 1935’te Wolverhampton'da doğan ünlü teknik adam Don Howe, 80 yaşında yaşamını yitirdi. İngiliz futbolunun önde gelen isimlerinden olan Howe, 1974-75 sezonunda Galatasaray’da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.