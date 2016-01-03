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Galatasaray'ın Emre Mor teklifiyle dalga geçtiler

Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'da forma giyen Emre Mor için yapılan teklif sonrasında sitem dolu açıklama geldi

Galatasaray'ın Emre Mor teklifiyle dalga geçtiler

 Galatasaray'ın Danimarka Süper Lig kulüplerinden FC Nordsjaelland'da oynayan 19 yaşındaki Türk futbolcusu Emre Mor için yaptığı teklif gülünç bulundu. FC Nordsjaelland Sportif Direktörü Carsten W. Jensen, Milliyet'e yaptığı açıklamada, teklifle ilgili bir yorum yapmayacağını söyledi.

"EN BÜYÜK YETENEĞİ 500 BİN EUROYA SATAR MIYIZ?"

Jensen, ısrarlı sorumuz karşısında, "Sana şunu sormak ve bunu yazmanı istiyorum; FC Nordsjaelland'ın Avrupa'nın şu anki en büyük yeteneğini 500 bin euroya satacağını zannediyor musunuz? Bundan başka bir şey söylemeyeceğim" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM REAL MADRİD"

Türk asıllı Danimarka U19 Milli Takımı forması giyen Emre Mor da teklifi duyduğunu ve herhangi bir yorum yapamayacağını belirterek, şu anda hiçbir yere gitmeyi düşünmediğini belirtti. Genç yetenek Emre Mor, amacının FC Nordsjaelland ve Danimarka Süper Ligi'nde kendini kanıtlamak ve en büyük hayalinin ileride Real Madrid forması giymek olduğunu söyledi.

Mor ayrıca, transfer teklifleri konusundaki soruların kendisiyle değil Londra'da yaşayan menajeri Mustafa Özkan ile konuşmanın daha sağlıklı olacağını da sözlerine ekledi.

DEV KULÜPLER TAKİP EDİYOR

Öte yandan, Emre Mor'un sözleşmesinin 3.5 yıl daha uzatıldığı belirtilirken, FC Nordsjaelland Kulübü geçtiğimiz ay Pathway Group şirketine satılarak başına eski teknik direktörü Kasper Hjulmand getirildi. Genç futbolcuyu, Galatasaray'ın dışında Manchester United, Liverpool ve birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği vurgulandı.
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