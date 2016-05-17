Galatasaray’dan Yılın Takası!

Bu kapsamda ilk olarak Süper Lig'de forma giyen ve ligi tanıyan isimlere yönelen sarı kırmızılılar Akhisar Belediyespor'un forveti Hugo Rodallega'yı gündemine aldı. Kolombiya basının da gündeme getirdiği iddiaya göre sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Rodallega'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceği belirtildi.

Donk+para

Sözleşme maddesi

Galatasaray'ın Rodallega hamlesinin arkasında yatan sebeplerin başında ise oyuncunun sözleşmesinde yatan detayların olduğu belirtildi. O detaylara göre sezon başında Akhisar'a transfer olan futbolcunun büyük bir takımdan transfer teklifi gelmesi durumunda yönetimden kendisine kolaylık sağlaması için bir istekte bulunduğu ve bu yüzden de sözleşmesine belli bir değer karşılığında serbest kalır maddesi koydurduğu aktarıldı. Rodallega'nın serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğu belirtilirken sarı kırmızılıların bu rakamı Donk'u vererek düşürmeyi planladığı aktarıldı.





Galatasaray'a devre arası transfer döneminde transfer edilen Ryan Donk'un Akhisar Belediyespor'la anlaştığı haberini günler önce okuyucularımıza duyurmuştuk. Sarı kırmızılı futbolcunun beklentileri sergileyememesi üzerine Akhisar kulübüyle görüşmeler başladığı, Galatasaray'ın da bu transfer karşılığında Rodallega'yı istediği öğrenildi.Galalatasaray yönetiminin Rodallega transferinde Akhisar Kulübü'ne Donk + para önereceği belirtilirken önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. Kolombiyalı futbolcunun Akhisar'la sözleşmesi 2017 yılında sona eriyor.