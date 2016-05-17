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Galatasaray’dan Yılın Takası!

Süper ligde bu yıl istediği gibi bir sezon geçiremeyen Galatasaray yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte süper lige damga vuracak takasın ayrıntıları.

Galatasaray’dan Yılın Takası!
Bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarının yanı sıra takıma yapılacak transferler için de çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ilk olarak Süper Lig'de forma giyen ve ligi tanıyan isimlere yönelen sarı kırmızılılar Akhisar Belediyespor'un forveti Hugo Rodallega'yı gündemine aldı. Kolombiya basının da gündeme getirdiği iddiaya göre sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Rodallega'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceği belirtildi.
Donk+para
Galatasaray'a devre arası transfer döneminde transfer edilen Ryan Donk'un Akhisar Belediyespor'la anlaştığı haberini günler önce okuyucularımıza duyurmuştuk. Sarı kırmızılı futbolcunun beklentileri sergileyememesi üzerine Akhisar kulübüyle görüşmeler başladığı, Galatasaray'ın da bu transfer karşılığında Rodallega'yı istediği öğrenildi.

Galalatasaray yönetiminin Rodallega transferinde Akhisar Kulübü'ne Donk + para önereceği belirtilirken önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. Kolombiyalı futbolcunun Akhisar'la sözleşmesi 2017 yılında sona eriyor.

Hugo Rodallega, Süper Lig'de bu sezon akhisar formasıyla 33 maça çıkarken 19 gol atma başarısı gösterdi.


Sözleşme maddesi
Galatasaray'ın Rodallega hamlesinin arkasında yatan sebeplerin başında ise oyuncunun sözleşmesinde yatan detayların olduğu belirtildi. O detaylara göre sezon başında Akhisar'a transfer olan futbolcunun büyük bir takımdan transfer teklifi gelmesi durumunda yönetimden kendisine kolaylık sağlaması için bir istekte bulunduğu ve bu yüzden de sözleşmesine belli bir değer karşılığında serbest kalır maddesi koydurduğu aktarıldı. Rodallega'nın serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğu belirtilirken sarı kırmızılıların bu rakamı Donk'u vererek düşürmeyi planladığı aktarıldı.

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