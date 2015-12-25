Galatasaray'dan Ricardo Van Rhijn bombası

Ara transferde teknik direktör Mustafa Denizli'nin belirlediği bölgelere takviye yapma kararı alan Galatasaray yönetimi ilk bombayı patlattı. Hollanda medyasının dün gece 'son dakika' haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre sarı kırmızılılar, Ajax'ın sağ beki Ricardo van Rhijn ile anlaştı.



BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO

Haberde Galatasaray ile Ajax kulüplerinin 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, imzanın atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Futbolcunun da bu transfere 'evet' dediği ve kulüpler arasında kesin anlaşma sağlanması durumunda Ocak ayında takıma katılarak 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

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