Galatasaray'dan Ricardo Van Rhijn bombası

Ara transferde teknik direktör Mustafa Denizli'nin belirlediği bölgelere takviye yapma kararı alan Galatasaray yönetimi ilk bombayı patlattı. Hollanda medyasının dün gece 'son dakika' haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre sarı kırmızılılar, Ajax'ın sağ beki Ricardo van Rhijn ile anlaştı.
Ara transferde teknik direktör Mustafa Denizli'nin belirlediği bölgelere takviye yapma kararı alan Galatasaray yönetimi ilk bombayı patlattı. Hollanda medyasının dün gece 'son dakika' haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre sarı kırmızılılar, Ajax'ın sağ beki Ricardo van Rhijn ile anlaştı.