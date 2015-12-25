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Galatasaray'dan Ricardo Van Rhijn bombası

Hollanda basınında çıkan habere göre Galatasaray'ın Ajax forması giyen sağ bek oyuncusu Ricardo Van Rhijn ile her konuda anlaştığı iddia edildi

Galatasaray'dan Ricardo Van Rhijn bombası

 Ara transferde teknik direktör Mustafa Denizli'nin belirlediği bölgelere takviye yapma kararı alan Galatasaray yönetimi ilk bombayı patlattı. Hollanda medyasının dün gece 'son dakika' haberi olarak duyurduğu gelişmeye göre sarı kırmızılılar, Ajax'ın sağ beki Ricardo van Rhijn ile anlaştı.

BONSERVİS BEDELİ 3 MİLYON EURO
Haberde Galatasaray ile Ajax kulüplerinin 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, imzanın atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Futbolcunun da bu transfere 'evet' dediği ve kulüpler arasında kesin anlaşma sağlanması durumunda Ocak ayında takıma katılarak 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

BU SEZON 11 MAÇTA FORMA GİYDİ
Ajax altyapısında yetişen 24 yaşında ve 1.79 metre boyundaki Ricardo van Rhijn, 2012 yılından beri A takımda forma giyiyor. Bu sezon 11 resmi maçta forma giyen genç futbolcu, 1 gol attı, 1 de asist yaptı. (Kaynak: Hürriyet)
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GalatasarayAjaxRicardo Van Rhijn
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