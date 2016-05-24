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Galatasaray’dan Final Maçı Öncesi Prim!

Galatasaray Fenerbahçe ile yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası Final maçı öncesi oyuncularının hesaplarına motivasyon amaçlı prim yatırdı. Detaylar haberimizde.

Galatasaray’dan Final Maçı Öncesi Prim!

Galatasaray, Türkiye Kupası’nı 16 kez ile en çok kazanan takım. Perşembe günü finalde Fenerbahçe’yi yenerse 17. zaferine imza atacak. Ancak bu zafer, Avrupa kupalarından men cezasının 2 yıla çıkmaması için de tarihi bir öneme sahip olacak. Ayrıca kötü gidişata rağmen oyuncuların Fenerbahçe maçı öncesi motive olması için 3.5 milyon dolarlık alacakları hesaplarına yatırıldı.


Galatasaray’ın Antalya’da 26 Mayıs’ta Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç, tarihinin en önemli derbisi olacak! Avrupa kupalarından 1 yıllık men cezasını gelecek sezon çekmek için kupayı kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray, finali kaybederse Avrupa’dan 2 yıl uzak kalacak.

BEŞ MADDELİK EYLEM PLANI

Bu da en az 90 milyon liralık gelir kaybı demek. Çünkü G.Saray, gelecek sezon ligi şampiyon bitirirse Şampiyonlar Ligi’ne cezası nedeniyle gidemeyecek ve böylece büyük bir kazançtan da olacak. İşte bu yüzden başkan Dursun Özbek, tarihi finalin kazanılması için ‘5 maddelik eylem planı’ hazırladı.



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