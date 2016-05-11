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Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi Kızdıracak Paylaşım!

Galatasaray Fenerbahçe ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı öncesi, Fenerbahçe’yi kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi Kızdıracak Paylaşım!

 Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçirenGalatasarayZiraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Rakibi Fenerbahçe ile 26 Mayıs 2016 Perşembe günüAntalya Stadyumu'nda karşılaşacak olan Aslan, twitter hesabından geçmişte Sarı Lacivertliler ile oynadığı ve 5-1 kazandığı Türkiye Kupası finalini, 'tarihte bugün' diyerek paylaştı. 



Maçın videosunun yer aldığı paylaşımda ise karşılaşma Galatasaray tarafından şu şekilde hatırlatıldı:



2004-05 sezonu Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Final mücadelesini Sarı Kırmızılılar 5-1 gibi net bir skorla kazanarak, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Galatasaray'a kupayı getiren goller, Franck Ribery, Necati Ateş ve Hakan Şükür'den (3) geldi.

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