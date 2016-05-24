Galatasaray’dan Fenerbahçe Bir Kupa Göndermesi Daha

Türkiye Kupası'nın 53 yıllık geçmişinde Galatasaray ile Fenerbahçe 4 kez finalde karşı karşıya geldi.







Türkiye Kupası'nın 53 yıllık geçmişinde Galatasaray ile Fenerbahçe 4 kez finalde karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, bu maçların hepsinden galip gelerek Fenerbahçe'ye karşı kupada üstünlük kurdu.



Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinde '4 Final, Tek kazanan' adı altında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda ki karşılaşmaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca sitede final maçları sonrası yaşanan sevinç, haber ve kupa seremonisinin resimleri paylaşıldı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:



"Türkiye Kupası'nın 53 yıllık geçmişinde Galatasaray ve Fenerbahçe 4 kez finalde karşı karşıya geldi. Bunların ilk 3'ünde şampiyon çift maç, sonuncusu ise tek maç üzerinden belirlendi. İşte o finaller:



1962-63 GALATASARAY-FENERBAHÇE: 2-1 / 2-1



Kupanın ilk sezonu yani 1962-63'te Galatasaray; Zonguldak, Karşıyaka, Altay ve Ankara Demir'i eleyerek finale yükseldi. Final maçları 29 ve 30 Haziran'da arka arkaya çift maç üzerinden oynandı. Sezonun şampiyonu sarı-kırmızılılar, Avusturyalı hakem Schiller'in yönettiği maçta Uğur ve Tarık'ın golleriyle ezeli rakibini 2-1 mağlup etti. İkinci maç, hemen ertesi gün yine Dolmabahçe'deydi... Lefter'in penaltısıyla ilk yarıyı 1-0 yenik kapayan Galatasaray, Bahri Altıntabak ve Mustafa Yürür'ün golleriyle ilk Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.



1964-65 GALATASARAY-FENERBAHÇE: 0-0 / 1-0



Kupanın 3. finali yine Galatasaray ve Fenerbahçe'yi buluşturdu. Final tek maç üzerinden oynanacaktı ama Dolmabahçe'de 27 Haziran 1965'te eşitlik bozulmadı, mücadele golsüz bitti. Her iki takım taraftarının sahadaki oyunu beğenmeyip yaptıkları küfürlü protestolar, aynı günlerde Şeref Stadı'nda oynanan Taksim-Toprakspor maçındaki kavga final rövanşının Eylül ayına ertelenmesine neden oldu. 1 Eylül 1965'teki tekrar maçını Galatasaray, Metin Oktay'ın penaltısıyla 1-0 kazandı, kupa 3. kez sarı-kırmızılı takımın müzesine gitti. Cimbom bir sonraki sezon da finalde Beşiktaş'ı yenecek ve 4'lü seriyi tamamlayacaktı.



1995-96 GALATASARAY-FENERBAHÇE: 1-0 / 1-1



İlk randevu Ali Sami Yen'deydi. Ülke 27 şehit, Anayol krizi, Civan skandalı ile meşgul olurken gergin atmosferde oynanan mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle bitti. 4. dakikada Saunders'ın attığı penaltı golüyle avantaj Galatasaray'daydı. Kadıköy'deki rövanşta Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi umutlandırdı, maç uzadı. 116. dakikada ilk maçın kahramanı yine Saunders sahneye çıktı. Galli oyuncu "Fazla uzatmayalım, kupa Galatasaray'ın" dedi. Tarihe geçen hadise ise Ayhan Yücebilgiç'in düdüğünden sonra yaşandı. Tugay Kerimoğlu'nun elinden Galatasaray bayrağını kapan dönemin İskoç hocası Graeme Souness, Kadıköy'de santra noktasına Galatasaray bayrağını dikti, "Ulubatlı" lakabını aldı.



2004-05 GALATASARAY-FENERBAHÇE: 5-1



25 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı, 11 Mayıs'ta iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbehçe'yi ağırladı... Ligde de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan Galatasaray hızlı başladı. İlk yarıda Ribery, Necati ve Hakan Şükür'e Fenerbahçe Luciano ile cevap verebildi. Kral ikinci yarıda iki kez daha sahneye çıktı, finallerin en farklı üçüncü skoru alındı."