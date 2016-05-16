Cimbom Akhisar’ı penaltılarla devirirken, bunları Yasin’le kazandı. Yasin’in ortasında Douglao’ya çarpan topu, elle oynama olarak değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, beyaz noktayı işaret etti. İkinci yarıda yine Yasin’in ortasını bu kez Ahmet Cebe eliyle kesti, hakem bir kez daha penaltıyı işaret etti. Cimbom’un gollerini kaptan Selçuk İnan atsa da kazandırdığı penaltılarla Yasin Öztekin maçın yıldızlarından oldu.
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Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!
Galatasaray bu yıl istediği gibi bir sezon geçirememiş olsa da Akhisar ile oynadığı maçı Yasin Öztekin’in damgası ile kazanmayı bildi.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 09:45
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Anahtar Kelimeler:Yasin ÖztekinGalatasarayAkhisar BelediyesporMaç SonucuPenaltı
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