Galatasaray’da Yasin Öztekin Damgası!

Cimbom Akhisar’ı penaltılarla devirirken, bunları Yasin’le kazandı. Yasin’in ortasında Douglao’ya çarpan topu, elle oynama olarak değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, beyaz noktayı işaret etti. İkinci yarıda yine Yasin’in ortasını bu kez Ahmet Cebe eliyle kesti, hakem bir kez daha penaltıyı işaret etti. Cimbom’un gollerini kaptan Selçuk İnan atsa da kazandırdığı penaltılarla Yasin Öztekin maçın yıldızlarından oldu.