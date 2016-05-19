Galatasaray’da Kayserispor Maçı Öncesi Sürpriz Gelişme

Galatasaray ile Kayserispor , lig tarihinde yarın 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 39 maçta Galatasaray 24, Kayserispor sadece 2 galibiyet aldı, 13 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 80 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 sona erdi. Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 19 lig maçının 16'sını kazanırken, 2 kez berabere kaldı, sadece son randevuda sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 53 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki iki galibiyetini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 39 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'ın son hafta konuğu Kayserispor Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena'dan yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray Kayserispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Lig TV'den canlı olarak yayınlanacak

Süper Lig'de yaptığı 33 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi alan İstanbul temsilcisi, topladığı 48 puanla son haftaya girilirken, 6. sırada yer buldu. Ligde kötü bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray, son haftada renktaşı Kayserispor'u sahasında konuk edecek. Sezonun ilk yarısında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, sahasındaki müsabakayı kazanarak, ligi ilk 5 içinde bitirmenin hesaplarını yapıyor.

UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Galatasaray, cezasını gelecek sezon çekebilmek için ya sezonu ilk 5 içinde bitirmeli ya da finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeli. Ligde 5. Osmanlıspor'un 1 puan gerisinde bulunan Galatasaray, ligde kalmayı geçen hafta garantileyen Kayserispor'u mağlup ettikten sonra Osmanlıspor'un Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın sonucunu bekleyecek. Galatasaray kazanır, Osmanlıspor da Akhisar Belediyespor müsabakasında puan kaybederse sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'dan men cezasını gelecek sezon çekecek.

Galatasaray, ligi ilk 5 içinde bitiremez ise cezasını doldurmak için tek alternatifi, Fenerbahçe ile yapacağı Türkiye Kupası final maçını kazanmak olacak.

Podolski dönüyor, Chedjou ve Semih sakat

Galatasaray'da sarı kart cezası sona eren Lukas Podolski, Kayserispor karşılaşmasında forma giyebilecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Semih Kaya ise mücadelede sahadaki yerlerini alamayacak. Galatasaray'da bu iki oyuncu haricinde eksik bulunmuyor.

Selçuk İnan, Galatasaray ile 50. gole doğru

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Selçuk İnan, Kayserispor karşılaşmasında fileleri havalandırması durumunda Galatasaray kariyerindeki 50. gole ulaşacak. Galatasaray’a transfer olduğu 2011-2012 sezonundan bu yana sırasıyla 40, 42, 45, 44 ve 41 resmi maçta forma giyerek kulüp tarihinde ilk beş sezonunda 40 maç barajını aşan ilk isim olan Selçuk İnan, geride kalan 212 karşılaşmada 49 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Toplamda 54 kez de takım arkadaşlarına gol pası vererek toplam 103 gole doğrudan katkıda bulunan sarı-kırmızılı takımın kaptanı, Kayserispor karşısında en az bir kez skoru değiştirmesi hâlinde Galatasaray formasıyla 50 gol barajını de geçmiş olacak.

Galatasaray kariyerindeki 49 golün 30'unu duran toptan kaydeden Selçuk İnan, topun başına geçtiği 10 serbest vuruşu gole çevirirken 20 penaltı vuruşunda ise hata yapmayarak takımı adına fileleri sarstı. Selçuk, Galatasaray formasıyla Sivasspor'a beş gol atarken 2012-2013 sezonunda kırmızı-beyazlılara attığı iki golle şampiyonluk maçının kaderini belirlemişti. Selçuk İnan; Trabzonspor, Başakşehir ve Eskişehirspor'a dörder, Manisaspor, Fenerbahçe, Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'a ise üçer gol attı.