Galatasaray’da Forvet Rodallega Bilmecesi!

Uzun süredir golcü arayan ve bugüne kadar birçok isimle anılan Galatasaray'ın gözü Akhisar Belediye'de forma giyen Hugo Rodallega'da.. Akhisar'la oynanan son maçın ardından sarı-kırmızılı tribünlerin kendisini tribünlere çağırmasından çok etkilenen Kolombiyalı yıldız, Çin'den gelen teklifi Galatasaray'a gitmek için reddetti. Ayrıca yönetimden transferi için kolaylık istedi.



Bu da 30 yaşındaki Rodallega için sarı-kırmızılı ekip ile pazarlık yapmak isteyen Akhisar Belediye'nin elini zayıflattı. Çünkü Akhisar sezon başında bedelsiz aldığı Rodallega için 3.5 milyon euro isterken, Galatasaray ise işi takasla bitirmek istiyor.



Akhisar yönetimi, golcü oyuncuyu göndermeye ve takasa sıcak bakmadığını açıklasa da teknik direktör Cihat Arslan'ın, Ryan Donk ve Carole'un verilmesi durumunda oyuncunun gidişine izin verebileceği bildirildi.



ARSENAL İLE ANILDI



Kolombiya'da Deportes Quindio ve Deportivo Cali, Meksika'da Monterrey ve Atlas FC gibi kulüplerde oynadıktan sonra 2009 yılında İngiltere'ye transfer olarak 6 yıl Wigan Athletic ve Fulham'da forma giyen Rodallega, sezon başında Akhisar Belediyespor'la anlaştı. Başarılı oyuncu, Fulham'a transfer olmadan önce Arsenal, Everton gibi takımlarla anıldı.



MARİO GOMEZ iLE YARIŞTI



Rodallega'yı bedelsiz transfer ederek alkışı hak eden Akhisar Belediyespor ayrıca oyuncuya da 750 bin euro yıllık ücret ödedi. Kolombiyalı golcü, Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro kazanan ve 26 gol atan Mario Gomez'den 7 gol eksik attı



REKOR KIRDI



Kolombiya U-20 formasıyla, 2005 yılında FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası elemelerinde dokuz maçta 11 gol atarak Güney Amerika rekorunu kırdı.