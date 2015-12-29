Galatasaray'da en istikrarlı isim Muslera

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu, kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılı takımın, sezonun ilk yarısında yaptığı 17 lig maçında 23 farklı futbolcu forma giydi. Bu oyuncular arasında 17 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Uruguaylı file bekçisi Muslera, bin 530 dakika süre alarak istikrarıyla dikkati çekti.

İlk yarıdaki 17 maçın tamamına ilk 11'de başlayan Lukas Podolski ise bin 426 dakika ile Muslera'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Alman golcüyü, forma giydiği 16 müsabakada bin 336 dakika sahada kalan Hakan Balta takip etti.

Galatasaray'da Wesley Sneijder, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou ve Semih Kaya ise bin dakikanın üzerinde süre alan diğer oyuncular olarak ön plana çıktı.

En az Koray ve Jem Paul oynadı

Sarı-kırmızılı takımda ilk yarıda en az forma şansı bulan oyuncular Koray Günter ve Jem Paul Karacan oldu.

Sezonun ilk yarısında Koray sadece bir maçta 8 dakika süre alırken, Jem Paul ise 2 karşılaşmada 108 dakika forma giydi.

Beşiktaş'tan transfer edilen kaleci Cenk Gönen ile altyapıdan yetişen file bekçisi Eray İşcan da takımın en formda ismi olan Muslera'dan kaleyi devralamadı ve hiç forma giyemedi.

Tarık, Denizli'den sonra oynadı

Eskişehirspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Tarık Çamdal, teknik direktör değişikliğinden sonra süre bulmaya başladı.

Geçen sezon Hamza Hamzaoğlu'nun, Cesare Prandelli'nin yerine teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra formayı unutan Tarık, bu sezonun 12. haftasında göreve gelen Mustafa Denizli ile adeta yeniden doğdu.

Ligin 13. haftasındaki Kasımpaşa maçına kadar hiç süre alamayan Tarık Çamdal, Mustafa Denizli tarafından son 4 maçta da oynatıldı. Tarık, bu karşılaşmalarda 203 dakika sahada kaldı.

Carole'ün sakatlığı Olcan'a yaradı

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Fransız sol bek Lionel Carole'ün sakatlığı Olcan Adın'a yaradı.

Alex Telles'in Inter'e gitmesinin ardından sol bek için Carole ve Olcan ön plana çıktı. İlk 9 haftada 6'sı ilk 11 olmak üzere 7 maçta forma giyen Carole, 9. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlandı.

Carole'ün yerine derbide oyuna giren ve bir de gol atan Olcan, uzun süre sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun yokluğunda, hem alternatifsiz olması hem de gösterdiği iyi performansla 6'sı ilk 11 olmak üzere 8 karşılaşmada oynadı.

Melo ve Telles, 4 oyuncuyu geride bıraktı

Sezon başında Galatasaray'dan İtalya'nın Inter takımına transfer olan Brezilyalı oyuncular Felipe Melo ile Alex Telles, sarı-kırmızılı takımın A takım kadrosunda bulunan 4 futbolcudan çok süre aldı.

Ligde 3. haftanın ardından takımdan ayrılan Telles ile Melo ikişer maçta forma şansı buldu. Telles, ilk iki haftada 180 dakika sahada kalırken, Melo ise 2 ve 3. hafta maçlarında 121 dakika süre aldı.

Takımdan ayrılan Brezilyalı oyuncular, Galatasaray A Takımı kadrosunda yer alan Jem Paul Karacan, Koray Günter, Cenk Gönen ve Eray İşcan'dan fazla forma giydi.

Hamit, ilk yarıyı sakat geçirdi

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Hamit Altıntop, yakasını bırakmayan sakatlıklardan bu sezon da kurtulamadı.

2012-2013 sezonunda İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nden transfer edilen Hamit, sarı-kırmızılı takımda uzun süreli sakatlıklar yaşarken sadece 57 lig maçında forma giyebildi.

Sezon başı Avusturya'da yapılan hazırlık kampında yer alan ancak burada yapılan son antrenmanda sakatlanan deneyimli futbolcu, sezonun ilk yarısında hiçbir maçta forma giyemedi.

Sol diz iç menisküsünde yırtık tespit edilen ve cerrahi operasyon geçiren Hamit, henüz takımla çalışmalara başlayamadı.

Futbolcuların ilk yarıdaki performası

Galatasaray'da ilk yarıda forma giyen futbolcuların oynadıkları maç ve ilk 11'de başladığı karşılaşma sayısı ile aldıkları toplam süreler şöyle:

Futbolcu Oynadığı maç İlk 11 Süre (Dk.) Fernando Muslera 17 17 1530 Lukas Podolski 17 17 1426 Hakan Balta 16 16 1336 Wesley Sneijder 15 15 1286 Yasin Öztekin 16 14 1223 Selçuk İnan 14 14 1187 Sabri Sarıoğlu 15 11 1046 Aurelien Chedjou 12 12 1020 Semih Kaya 12 10 1020 Burak Yılmaz 13 10 875 Olcan Adın 12 8 768 Umut Bulut 13 8 748 Bilal Kısa 10 7 710 Jose Rodriguez 12 8 702 Lionel Carole 7 6 482 Jason Denayer 6 5 412 Sinan Gümüş 9 1 209 Tarık Çamdal 4 2 203 Emre Çolak 7 2 202 Alex Telles 2 2 180 Felipe Melo 2 1 121 Jem Paul Karacan 2 1 108 Koray Günter 1 - 8 Cenk Gönen - - - Eray İşcan - - -