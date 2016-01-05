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Galatasaray'da Emmanuel Adebayor bombası heran patlayabilir

Bonservisi elinde olan yıldız golcü için Fatih İşbecer'in İngiltere'de temasta olduğu bilgisi alındı

Galatasaray'da Emmanuel Adebayor bombası heran patlayabilir

 Galatasaray'ı yeniden şampiyonluk potasına sokabilmek için yoğun çaba harcayan teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimle yaptığı son görüşmenin ardından transferde ikinci startı verdi. Orta sahanın Donk'la takviye edilmesiyle yüzü gülen tecrübeli hoca, golcü konusunda da Emmanuel Adebayor'u işaret etti. Başkan Dursun Özbek de bu transfer için görevlendirdiği genel sekreter Fatih İşbecer'i İngiltere'ye gönderdi. 

İşbecer, Londra'da görüşeceği Adebayor ve menajerine Galatasaray'ın teklifini sunacak. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Adebayor'un Galatasaray'ın önerisini kabul etmesi bekleniyor. İngiltere'de beklediği gibi cazip bir teklif alamayan ve ligin ilk yarısını boşta geçiren Adebayor'la sadece Watford ilgileniyor. AncakTogo'lu golcü Watford'a sıcak bakmıyor. Adebayor transferi gerçekleşmezse Cimbom listedeki diğer adaylara yönelecek. (Fotomaç)

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Emmanuel Adebayor
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