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Galatasaray'da Carl Medjani ismi gündeme oturdu

Trabzonspor'da istediğini bulamayan Carl Medjani bordo mavililer ile yolunu ayırmıştı, şu sıralar Galatasaray ile adı anılan yıldız futbolcunun ne karar verecepği merak ediliyor

Galatasaray'da Carl Medjani ismi gündeme oturdu

 Jem Karacan ile Jose Rodriguez'i yetersiz bulan Mustafa Denizli, orta saha ve stoper bölgesinde Donk'a alternatif olabilecek bir futbolcu isteyince Galatasaray yönetimi bonservisi elinde olan Medjani'ye teklif sundu. Mustafa Denizli'nin Medjani transferine onay verdiği imzaların bir an önce atılması için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.

2 YILLIK TEKLİFİ KABUL ETTİ

İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde alacaklarını öne sürerek takımdan ayrılan Carl Medjani ile bir süredir görüşme halinde olan Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için gün sayıyor. Medjani'nin menajerine 2 yıllık teklif sunan Galatasaray, olumlu yanıt aldı ve milli futbolcuyu imza için İstanbul'a davet etti.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın teklifine yeşil ışık yakan Medjani'nin menajeri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı ekiple son detayları konuşacak. Ufak pürüzlerin de giderilmesi halinde Medjani, Galatasaray ile 2 yıllık bir anlaşmaya imza atacak.

(Kaynak: Haber 7)
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Carl Medjani
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