Galatasaray'da Carl Medjani ismi gündeme oturdu

Jem Karacan ile Jose Rodriguez'i yetersiz bulan Mustafa Denizli, orta saha ve stoper bölgesinde Donk'a alternatif olabilecek bir futbolcu isteyince Galatasaray yönetimi bonservisi elinde olan Medjani'ye teklif sundu. Mustafa Denizli'nin Medjani transferine onay verdiği imzaların bir an önce atılması için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.
Jem Karacan ile Jose Rodriguez'i yetersiz bulan Mustafa Denizli, orta saha ve stoper bölgesinde Donk'a alternatif olabilecek bir futbolcu isteyince Galatasaray yönetimi bonservisi elinde olan Medjani'ye teklif sundu. Mustafa Denizli'nin Medjani transferine onay verdiği imzaların bir an önce atılması için yönetime baskı yaptığı öğrenildi.