Galatasaray’da 20 Bin Forma Krizi!

Galatasaray sözleşmesini fes ettiği Dumankaya şirketinin adının basılı olduğu 20.000 formanın mali yükünü almamak için Nike ile görüşmelerine devam ediyor.

13 Mayıs 2016 Cuma 10:49