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Galatasaray’da 20 Bin Forma Krizi!
Galatasaray sözleşmesini fes ettiği Dumankaya şirketinin adının basılı olduğu 20.000 formanın mali yükünü almamak için Nike ile görüşmelerine devam ediyor.
13 Mayıs 2016 Cuma 10:49
SARI kırmızılı kulüp, ürün tedarik ortağı Nike’ın yeni sezon için ürettiği 20 bin adet ‘Dumankaya’ baskılı formanın masrafını ne yapacağını tartışıyor.
Paralel yapı soruşturmasına adı karıştığı için forma göğüs sponsoru Dumankaya ile olan sözleşmesini fesheden sarı kırmızılı kulüpte bir sorun ortaya çıktı.
GS Store’da ‘Dumankaya’ baskılı formaların satışını durduran Galatasaray’da, Nike, önümüzdeki sezon adına bu firmanın logosu ile 20 bin adet forma üretti. ‘İmalatı durdurun’ uyarısı yapan Galatasaray bu formaların imha edilmesini istedi. Şimdi yaklaşık 800 bin TL’ye mal olan bu formaların maliyeti ile ilgili olarak Galatasaray ile Nike görüşmeler yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayDumankayaSponsorSözleşme
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