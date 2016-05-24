Galatasaray’da 2 İsim Final Öncesi Kadro Dışı Bırakıldı!

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı.



Donk ve sakatlığı bulunan Hamit Altıntop kadroda yer almadı.



Kadroda şu isimler bulunuyor:



Fernando Muslera, Bilal Kısa, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Umut Bulut, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Martin Linnes, Koray Günter, Olcan Adın, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Jason Denayer, Cenk Gönen.



Galatasaraylı, Fenerbahçe karşılaşması için bu akşam saat 21.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Antalya'ya hareket ederek Perşembe akşamı gerçekleşecek mücadele öncesi kampa girecek.