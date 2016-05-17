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Galatasaray’a Yeni Forvet Rodallega!

Galatasaray bu yıl istediği bir sezon geçiremedi ve yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezonda forvette forma giymesi düşünülen isimlerden biri Rodallega. Detaylar haberimizde.

Galatasaray’a Yeni Forvet Rodallega!
Galatasaray’da Burak Yılmaz’ın ayrılışının ardından forvette yaşanan boşluğu dolduracak isim netleşmeye başladı: Hugo Rodallega
 
İlk olarak menajerler vasıtası ile Özbek’in önüne sezonu Chelsea’de kiralık olarak tamamlayan ve tapusu Monaco’da bulunan Radamel Falcao’nun ismi geldi.
 
FALCAO AZ SÜRE ALDI
 
Yüksek maliyeti nedeniyle Falcao’yu veto eden Özbek, Akhisar’ın forvetini gözüne kestirdi. Bu sezon forma giydiği 36 resmi maçta 21 gol atmayı başaran ve Akhisar ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Rodallega’yı gözüne kestiren Galatasaray Başkanı, daha az maliyetli olduğu ve ligi iyi bildiği için bu isme yöneliyor.
 
Ayrıca bu sezon İngiltere’de toplamda 12 maçta sadece 363 dakika forma giyebilen Falcao’nun formsuzluğu da yönetime geri adım attırıyor.
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